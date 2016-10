Sie ist das Wahrzeichen im Bremer Westen: Die 100 Jahre alte Getreideverkehrsanlage neben der Waterfront. (Frank Thomas Koch)

Das Unternehmen kündigte an, die Anlage weiter zu betreiben. „Wir beabsichtigen, die vorhandenen Arbeitsplätze zu sichern und die Beschäftigten zu übernehmen“, sagte der führende Mitarbeiter Jürgen Huntgeburth laut Wirtschaftsressort. Langfristig sollten weitere Stellen geschaffen werden. Derzeit ist die Getreideverkehrsanlage an die D. Wandel GmbH & Co. KG vermietet, deren Pachtvertrag aber ausläuft.

Nach Angaben des Wirtschaftsressorts ist J. Müller ein mittelständiger Familienbetrieb und ein führendes Hafendienstleistungsunternehmen an der Unterweser. In Bremen sei die Firma durch die J. Müller Weser GmbH & Co. KG vertreten. Die betreibe am Holzhafen einen Terminal für Rohkaffeelogistik und Futtermittelumschlag sowie Bearbeitung. Vorgabe der Ausschreibung war, dass es in der Getreideverkehrsanlage auch künftig hafenwirtschaftliche Aktivitäten gibt, so Senator Martin Günthner.