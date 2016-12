Viele Familien sind auf Kindergeld angewiesen, andere wiederum dazu bereit es an fremde Familien abzugeben. (dpa)

Es ist schon erstaunlich, wie sich die Sozialdemokraten auf die Bundestagswahl vorbereiten. Die SPD changiert derzeit politisch gesehen in den schillerndsten Farben. Es scheint fast, als ob sie sich allen Ernstes zutraute, gleichzeitig Protestwähler von der Linken und der AfD fernhalten und auf sich vereinen zu können. Das mag theoretisch vollkommen richtig sein, wenn man 2019 das Heft der Koalitionsbildung wieder in die Hand bekommen will.

Praktisch führt es zu einem Eiertanz. Drei Schritten nach schräg links folgen drei halb und einer ganz nach rechts. Dazu zählt auch der Vorstoß des SPD-Parteichefs Sigmar Gabriel, EU-Ausländern das Kindergeld zu kürzen, sofern sie, aber nicht ihre Nachkommen, hierzulande leben. Ihr Kinderlein kommet.

Die CDU applaudiert, wie nicht anders zu erwarten, da sie Anfang des Jahres schon dieselbe Forderung erhoben hat. Indes ist das Kindergeld kaum das ideale Instrument, um zweifelnden und verunsicherten Wählern zu demonstrieren, dass man ernsthaft zusieht, das deutsche Fördersystem für die zu stärken, die es brauchen, und für die zu schließen, die es auszunutzen suchen. Denn das Kindergeld-System ist schon ohne jeglichen EU-Ausländer reformbedürftig. Es fördert hier nicht genug und da zu viel. Es ist ungerecht, Gleichheitssatz des Grundgesetzes hin oder her.

"Kinder werden zum Geschäftsmodell"

Das Kindergeld wurde zunächst – ab drei Kindern und mehr – als lohnpolitisches Instrument aus Arbeitgeberbeiträgen gezahlt. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell erläuterte dem „Deutschlandradio“: „Der Lohn sollte damals, so war das ganz explizit, ja eine Familie versorgen können, und man hat gesagt: Der alleinverdienende Mann, der zum Beispiel drei oder mehr Kinder zu versorgen hat neben seiner Ehefrau, der verdient dann relativ gesehen so wenig, dass der Staat einen Grund hat, ihn zu unterstützen.“

Der Gedanke war grundrichtig und -solide, im Spiegel seiner Zeit. Inzwischen ist das Kindergeld darüber hinausgewachsen und zu einem merkwürdigen Gebilde mutiert. Es wird vom ersten Kind an gezahlt, um Familiengründungen zu erleichtern und Eltern einen Teil der Kosten abzunehmen. So weit, so löblich und vernünftig. Niemand bezweifelt, dass Eltern für ihre Nachkommen und damit künftige Rentenzahler finanzielle Abstriche in Kauf nehmen.

Niemand missgönnt Müttern und Vätern staatliche Zuschüsse. Zusammen mit dem Elterngeld erhöht das Kindergeld in Familien mit sehr wenig Einkünften jedoch spürbar das Gesamteinkommen, schreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Und weiter: „Kinder werden – gar nicht unbedingt bewusst – zum Geschäftsmodell.“ Das kann nicht im Sinne der Kinder sein, nicht im Sinne ihrer Eltern, nicht im Sinne der Kindergeld-Erfinder von 1954 und nicht das Ziel deutscher Familienpolitik.

Kindergeld negiert die soziale Spaltung

Zudem negiert das Kindergeld in seiner heutigen Form die soziale Spaltung der Gesellschaft. Reiche werden reicher, Arme im Verhältnis ärmer. Das momentane System begünstigt diese Entwicklung: Eltern mit hohem Einkommen profitieren vom steuerlichen Kinderfreibetrag und stellen sich damit besser als Gering- und Normalverdiener durch Kindergeld. Die SPD hatte das Thema entsprechend auch schon am Wickel: 2011 stellte sie eine Reform in Aussicht, die „im Falle eines Regierungswechsels“, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete, umgesetzt werden sollte. 2013 reichte es nur für einen halben Wechsel, Gabriel hat derzeit offensichtlich eine andere Art der Kindergeld-Reform im Sinn.

In Bremen setzt eine von Privatleuten gegründete Stiftung um, wovon die SPD gelegentlich geredet hat: Sie sammelt Kindergeld in Form von Spenden ein. Die Maxime: „Wir gehen davon aus, dass Familien mit hohem Einkommen nicht auf ihr gesamtes Kindergeld angewiesen sind und dass sie die soziale Unausgewogenheit der geltenden steuerlichen Regeln erkennen.“ Die Deutsche Kindergeld-Stiftung hat sich vor fünf Jahren in Bremen gegründet. Ihr Name ist an die Hoffnung geknüpft, dass sich in anderen Bundesländern Nachahmer finden.

Mehr zum Thema Eltern fördern mit Kindergeld Sportprojekte Bremen. Besserverdienende geben ihr Kindergeld ab und sorgen auf diese Weise für mehr ... mehr »

Rund 100.000 Euro kommen derzeit pro Jahr zusammen, auch durch Einzelspenden. Etwa 30 Familien sind es bislang, die aus freien Stücken Monat für Monat einen Betrag in Höhe des Kindergelds abtreten. Die private Umverteilung zeugt von Gemeinsinn und Verantwortungsgefühl. Das Geld ist zweckgebunden, es fließt nicht zurück in einen großen Topf wie den Bundeshaushalt. Es ist ebenfalls ein Beitrag zur Gleichheit – zur Chancengleichheit.