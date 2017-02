US-Präsident Donald Trumo zeigt klare protektionistische Bestrebungen. (reuters)

Mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten geht ein neues Gespenst in Europa um: Protektionismus. Trumps Slogan „America first“ lässt ebenso Befürchtungen aufkeimen, er könne es mit der Errichtung von Handelsbarrieren ernst meinen.

Insbesondere hier zeigt sich aber auch die Ambivalenz in Trumps protektionistischen Bestrebungen: Einerseits scheint er damit das Ende einer ungebremsten Globalisierung einzuleiten, die vielen auch in Europa nicht geheuer war. Andererseits scheinen Handelsbarrieren gerade für ein exportorientiertes Land wie die Bundesrepublik Deutschland besonders nachteilig.

Keine Gegenpole

Globalisierung und Protektionismus sind aber keine folgerichtigen Gegenpole. Unter Protektionismus versteht man eine Grundeinstellung, die die heimische Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz zu schützen versucht. Und tatsächlich kann man zeigen, dass der protektionistische Schutz der heimischen Volkswirtschaft den gesamtwirtschaftlichen Nutzen im Lande steigert – vorausgesetzt, der Rest der Welt beantwortet die Maßnahmen nicht seinerseits mit protektionistischen Politiken.

Andererseits können auch dann einzelne besonders von Importen betroffene Branchen durchaus von protektionistischen Maßnahmen profitieren. Nur werden derart partielle Gewinne durch Verluste in anderen besonders exportorientierten Branchen und allgemeine Effizienzverluste überkompensiert.

Wenn aber Protektionismus allenfalls einzelnen Branchen in einzelnen Ländern, nicht aber der Weltwirtschaft allgemein dient, ist damit noch lange keiner unkontrollierten Globalisierung das Wort geredet.

Realeinkommen gesunken

Die spezifisch neoliberale Form der Globalisierung, die die Politik weltweit seit 30 Jahren durchsetzt, nutzt die Undurchsichtigkeit der Materie, um mit dem Argument der globalen Wettbewerbsfähigkeit des nationalen Standortes die Lohnpolitik mit Blick auf die globale Konkurrenz unter Druck zu setzen.

In der Folge sind die Realeinkommen breiter Bevölkerungsschichten fast überall seit Anfang der 1980er-Jahre gesunken, während die Realeinkommen der Hochqualifizierten, insbesondere aber der Manager und Großkapitalisten geradezu explodierten. Dass diese Form der Globalisierung in großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt wird und Protektionismus als scheinbares Gegenmodell Zulauf ge­winnt, ist vielleicht doch nicht so erstaunlich.

Nicht Protektionismus, sondern die Gestaltung der Globalisierung sollte deshalb Ziel einer vernünftigen Politik sein. Dazu gehört es ebenso, dass die wirtschaftlichen Eliten aufhören, ihre Verteilungsinteressen weiter mit scheinbar der Globalisierung geschuldeten Notwendigkeiten zu verteidigen, wie die potenziellen Globalisierungsverlierer zu entschädigen.