Donald Trump als US-Präsident: Geisterbahnfahrt mit dem Gruselclown. (dpa)

Ob der Horrortrip vier Jahre dauert, hängt vom Einfluss der politischen Klasse in den USA ab, vor allem von Donald Trumps Beratern und Parteifreunden – aber auch vom Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen EU-Europas.

Während Barack Obama noch verzweifelt versucht, sein politisches Vermächtnis mit ein paar massiven Pflöcken zu sichern, hat Trump längst angefangen zu regieren. Binnen weniger Tage wurden die bisherige Nahostpolitik Washingtons gekippt, die Annäherung an Russland und der Konflikt mit China forciert, mächtige Konzerne eingeschüchtert und die eigenen Geheimdienste gedemütigt.

Kreatur des Kreml

Der letzte Punkt berührt Trump unmittelbar. Wenn veröffentlichte Geheimdienstberichte tatsächlich belegen, dass russische Hacker auf Anweisung ihrer Regierung aktiv in den US-Wahlkampf eingegriffen haben, ist das für Trump schlimmer als seine sämtlichen bisherigen Entgleisungen: Der US-Präsident als Kreatur des Kreml, als Putins Pudel! Das würde sein „Make America great again!“ als hohle Propaganda entlarven und Trumps nationalistische Wähler zutiefst enttäuschen. Sie haben schließlich den Macher/Macho/Milliardär als Solisten gewählt – und nicht das internationale Trio Donald, Wladimir und Julian (Assange). Dessen Enthüllungsplattform Wikileaks hatte die gehackten Dokumente der US-Demokraten zuerst veröffentlicht.

Doch man sollte Trumps Cleverness nicht noch einmal unterschätzen. Er hat gegen den drohenden Image-Verlust vorgebaut. Zum einen mit der Berufung des international erfahrenen, russland-kritischen Konservativen Dan Coats zum neuen Geheimdienstdirektor. Vor allem aber auf jenem Feld, auf dem er schon jetzt bedrohliche Macht entfalten kann: der Wirtschaft.

Widerstand in Sicht

Das bekamen schon Weltkonzerne wie Boeing, Ford, GM oder jüngst Toyota zu spüren: Kritische Tweets des President-elect lassen den Börsenwert sinken, richten Milliardenschäden an. Es gibt bereits eine Warn-App für Anleger. Die norddeutschen Metallunternehmen wiederum befürchten durch Trumps Protektionismus höhere Zölle und auch eine Zunahme von Cyberangriffen aus den USA. Doch auf Dauer lassen sich wohl auch so kaum Investitionen aus anderen Ländern in den wirtschaftlich maroden „Rost-Gürtel“ der USA, in die Hochburgen der Trump-Wähler, umlenken.

Widerstand und damit Hoffnung ist in Sicht: Kalifornien, für sich allein schon sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und fest in demokratischer Hand, will weder niedrigere Umweltstandards noch schärfere Einwanderungsgesetze mittragen. Und China wird Trump bei der Wiedereinführung von Strafzöllen freundlich daran erinnern, dass die USA im Reich der Mitte mit 1,2 Billionen Dollar verschuldet sind.