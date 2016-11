Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war zu Besuch im Bremer Rathaus und sprach mit dem WESER-KURIER. (Karsten Klama)

Sind Sie noch geschockt vom Ergebnis der US-Wahl?

Hannelore Kraft: Ich bin geschockt, dass ein Wahlkampf auf der Basis von Lügen, Diffamierungen und Hass erfolgreich war. Allerdings glaube ich, dass die Verhältnisse in den USA – in diesem Fall zum Glück – nicht mit denen bei uns vergleichbar sind.

Weil…?

…weil der Wahlkampf in den USA immer schon härter geführt worden ist als hier. Das war jetzt sicher noch einmal eine negative Steigerung. Ich meine, dass wir uns als Demokraten gegenseitig mit Respekt begegnen müssen – sowohl was die Inhalte als auch was die Personen betrifft.

Sie gelten als volksnah – wo beginnt die Grenze zum Populismus?

Volksnah und Populismus auch nur in die Nähe zu setzen, ist schon falsch.

Es ist derselbe Wortstamm.

Volksnah zu sein heißt, dass man nah bei den Bürgerinnen und Bürgern ist, ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte hat und auch ihre Sprache spricht. Populismus setzt hingegen darauf, den Menschen nach dem Mund zu reden, viel zu versprechen ohne Lösungen zu bieten, gezielt Ängste zu schüren. Populisten sammeln Protest ein.

Wie geht man denn mit Populisten um? Denn die gibt es in deutschen Wahlkämpfen ja auch.

Ja, aber noch sind wir in Deutschland nicht in der post-faktischen Gesellschaft. Nach meiner Erfahrung hören die Bürger in Wahlkämpfen doch sehr viel genauer zu und informieren sich auch. Wir haben jedoch das Problem, dass in Zeiten einer Internet-Medien-Demokratie immer mehr vereinfacht und auf Ja/Nein-Fragen zugespitzt wird. Da wird es schwieriger zu erklären, dass man auch über Kompromisse Fortschritte erzielt. Deshalb ist das Herausstellen von Daten und Fakten immer noch ein gutes Gegenmittel gegen Populisten.

Durch die Digitalisierung sind die Reize mehr geworden und die Reaktionszeiten immer kürzer. Wie verändert das Ihr politisches Verhalten?

Wir dürfen uns eben nicht in ein Ja/Nein-Schema pressen lassen. Die Frage, ob man für oder gegen Braunkohle sei, ist – Entschuldigung! – Unsinn. Es geht doch darum, wie wir bei der Energiewende rund um die Uhr eine sichere Energieversorgung im Übergang zu den Erneuerbaren sicherstellen können. Dafür brauchen wir weiterhin auch fossile Kraftwerke. Wie lange wir diese Kraftwerke noch brauchen, hängt davon ab, wie schnell es gelingt, große Mengen an erneuerbarer Energie auch speichern zu können. So etwas müssen wir aber wohl noch mehr erklären. Um als Politikerin in so wichtigen Fragen abgewogen urteilen zu können, rede ich natürlich mit den Energieversorgern, mit den Stadtwerken, den Umweltverbänden, wälze unzählige Akten – und treffe erst dann eine Entscheidung. Wer glaubt, dass Politik nur in Talkshows gemacht wird, irrt sich.

Kommunizieren Sie denn jetzt anders?

Ich bin schon immer viel ins Land hinein gegangen, auch in meinen „Tatkraft“-Einsätzen, wo ich jeweils einen Tag in den unterschiedlichsten Unternehmen und Einrichtungen mitarbeite und dabei natürlich auch mit den dort Beschäftigten spreche. Ich lerne dabei eine Menge. Es gibt mir die Gelegenheit, meine Politik zu erden.

Dabei gibt es ja auch Haushaltszwänge. Bei der Bildung sparen Sie offensichtlich nicht: Im jüngsten Vergleich von Neuntklässlern liegt Ihr Land ja im Mittelfeld, Bremen rangiert ganz hinten. Was machen Sie anders?

Wir sind bei Englisch ziemlich weit vorne, aber bei Deutsch leider noch nicht. Hier spielt sicher eine Rolle, dass fast jedes dritte Kind in NRW eine Zuwanderungsgeschichte hat.

Das ist hier ähnlich. Aber was machen Sie denn besser?

Wir versuchen, früher anzufangen, das ist Teil unserer vorbeugenden Politik. Wir haben seit 2010 170 Milliarden Euro in Kinder, Familien und Bildung investiert, jeder dritte Euro des Haushalts geht in den Bereich. Da geht auch viel in den Kita-Ausbau. Ich glaube, dass das jetzt langsam auch wirkt. Wie sehr man die Länder vergleichen kann, weiß ich nicht. Nordrhein-Westfalen sieht man immer von außen als ein Land der Industrie, wir sind aber auch sehr ländlich geprägt in der Fläche. Wir haben aber auch ein gutes Drittel aller Großstädte Deutschlands. Bayern etwa hat nur drei Städte mit mehr als 250.000 Einwohnern, wir haben zwölf. Es ist nicht meine Art, anderen Kollegen Ratschläge zu geben, weil die Strukturen oft ganz unterschiedlich sind.

Um international besser abzuschneiden, müsste man da nicht die Bildungshoheit der Länder beenden?

Nein. Ich bin überzeugte Föderalistin, gerade wegen des Themas Bildung. Schauen Sie doch einmal auf die zentralistisch organisierten Länder wie Frankreich: Die liegen in den Pisa-Tests deutlich hinter Deutschland, während ein noch föderaleres Land wie Kanada ganz oben rangiert. Das hat ja Gründe. Man muss im Wettbewerb der besten Ideen das Land voranbringen. Am Ende muss es natürlich auch gemeinsame Regeln geben, und das bekommt die Kultusministerkonferenz seit vielen Jahren auch viel besser hin als früher.

Alles bestens also?

Die Problemfälle – einer zieht von A nach B um, und es gibt Schwierigkeiten – habe ich doch schon innerhalb von NRW, wenn etwa die Gymnasien andere Schwerpunkte haben oder andere Reihenfolgen bei den Fremdsprachen. Wir wollen aber, dass die Schulen diese Freiheit haben, ihre Schwerpunkte selbst zu definieren. Am Ende ist wichtig, dass es funktioniert.

NRW wie Bremen haben teils dramatische Strukturwandel hinter sich und hohe Schuldenberge vor sich. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?

In beiden Ländern ist Strukturwandel nicht einfach so passiert. Wenn wir noch einmal auf die USA zurückkommen: Dort hat in Teilen eine brachiale Deindustrialisierung stattgefunden, die Infrastruktur ist noch maroder als bei uns. Das wurde eben nicht mit einem Strukturwandel begleitet.

Aber im Silicon Valley entstand zeitgleich eine Macht, die milliardenschwere Konzerne hervorgebracht hat, denen wir nicht annähernd etwas entgegenzusetzen haben. Es gibt also auch Versäumnisse bei uns.

Das hat ja Vor- und Nachteile. Gegen die Marktmächte, die Sie gerade beschrieben haben, spricht bei uns ja schon eine Kartellregulierung. Das finde ich erst mal nicht schlecht, solange dies nicht zu Benachteiligungen unserer Unternehmen gegenüber ausländischen führt. Wir brauchen also auch faire Regelungen in Europa und in der Welt. Gerade auch bei steuerlichen Fragen haben wir in Europa eine Menge zu tun.

Und läuft das?

Mir geht es nicht schnell genug und nicht weit genug. Wir müssen dringend unterbinden, dass ein kleines Café brav seine Steuern zahlt, eine amerikanische Kaffeehaus-Kette nebenan aber ein Steuerschlupfloch ausnutzt.

Aus taktischen Gründen ist es doch für die SPD großartig, dass das intern umstrittene TTIP-Thema von Trump abgeräumt wird.

Wir waren ja erst einmal bei Ceta, und mich hat schon geärgert, dass man beide Abkommen immer in einen Topf geworfen hat. Ich kenne Kanada sehr gut und weiß, dass dort die Sozial- und Umweltstandards besser sind als in den USA. Ceta wäre ein gutes Abkommen und könnte wegweisend für weitere Verträge sein – etwa, um zu einem fairen Handel mit Entwicklungsländern zu kommen. Handelsabkommen sind für uns als Exportnation wichtig. Sie sind eine Chance, faire Regeln zu gestalten. Der Weg zur Renationalisierung – ob in den USA oder in Europa – macht mir große Sorgen. Wir haben Jahrzehnte des Friedens erlebt, auch weil wir fair miteinander Handel treiben.

NRW mit fast 18 Millionen Einwohnern und seiner Wirtschaftskraft ist ja innerhalb Europas schon eine eigene Mittelmacht. Sehen Sie sich denn auch angemessen vertreten?

Wir haben unsere europäischen Partnerregionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Aber die Bundesländer machen keine Außenpolitik. Doch ich bin schon sehr froh, dass mit Martin Schulz als Europaparlamentspräsident jemand aus NRW in Brüssel sitzt, der natürlich auch die gleichen Ziele verfolgt wie wir.

Ach, deshalb soll er nicht Kanzlerkandidat der SPD werden?

Wir alle sehen doch, dass Europa gerade jetzt in der Krise einen starken Parlamentspräsidenten wie ihn braucht. Und selbstverständlich ist Martin Schulz auch für andere Aufgaben geeignet.

An der Spitze des Auswärtigen Amtes wird ja bald ein Platz frei, wenn Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue zieht.

Frank-Walter Steinmeier ist ein würdiger Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten – das sieht auch die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger so. Als erfahrener Außenminister verfügt er über exzellente Voraussetzungen und wird in diesen herausfordernden Zeiten ein ausgezeichneter Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland sein. Schön ist natürlich auch, dass er in NRW geboren wurde.

Was soll Deutschlands künftiges Staatsoberhaupt dem türkischen Präsidenten Erdogan bei der aktuellen Türkeireise sagen?

Frank-Walter Steinmeier ist ein hervorragender Außenminister, der keinerlei Ratschläge braucht.

Früher war es oft so, dass die Mehrheit bei der Bundespräsidentenwahl auch ein Vorgriff auf die künftige Regierungskoalition war.

Ich halte davon nichts.

Nach dem Bundespräsidenten wird im Herbst auch der Bundestag neu gewählt. Wie hält es die stellvertretende SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft mit der Linken?

In NRW haben wir 2010 festgestellt, dass die Linke weder regierungswillig noch regierungsfähig ist. An dieser Einschätzung hat sich bei uns nichts geändert. Es geht nicht darum, am Reißbrett eine Mehrheit zusammenzulegen. Die Inhalte müssen zusammenpassen. Auf Bundesebene kann ich mir nicht vorstellen, dass die SPD mit einer Partei koaliert, bei der wichtige Führungsleute nicht zu Europa und zur Nato stehen.

Wie gehen Sie denn inzwischen mit der Agenda 2010 um? Einem Erbe der Regierung Gerhard Schröders, das ja auch in Ihrer Partei sehr umstritten ist.

Damals gab es über fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland, wir galten als die lahme Ente Europas – es war klar, dass es Reformen geben muss. Es wurden viele daran beteiligt, auch außerhalb der Politik. Vieles, was in der Agenda 2010 drinsteckt, wird heute gar nicht mehr gesehen: etwa der Ausbau der Kinderbetreuung. Dafür wird die Rentenfrage hineingerechnet, die aber gar nichts mit der Agenda 2010 zu tun hatte.

Aber die Liberalisierung der Leih- und Zeitarbeitsregelung war Bestandteil.

Die Auswüchse davon beschäftigen uns ja schon lange in NRW. Ziel war, Langzeitarbeitslosen wieder eine Chance zu eröffnen, um sie wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Leider ist dieses Instrument aber in vielen Bereichen zum Lohndumping missbraucht worden. Deshalb hat NRW dann sehr entschieden für einen Mindestlohn gekämpft und für eine Neuregelung, damit der Zeitarbeit-Missbrauch beendet wird. Da haben wir einige Verbesserungen erreicht, aber uns geht das nicht weit genug. Doch auf Bundesebene ist mit der Union zur Zeit nicht mehr drin. Doch wir lassen nicht locker. Außerdem ist die Einführung eines sozialen Arbeitsmarktes ein weiteres wichtiges Thema, denn die Zahl der eher kurzfristig Arbeitslosen sinkt zwar, aber gleichzeitig haben wir eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. Und Arbeit zu finanzieren, ist nur unwesentlich teurer als Arbeitslosigkeit.

Nun hat die SPD gerade einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt und prompt gibt es Bedenken, das sorge für Konkurrenz und Ausbeutung im Niedriglohnbereich. Wie begegnen Sie dem?

Das Gesetz ist doch auf eine andere Zielgruppe ausgerichtet: Es geht um die gezielte Zuwanderung von gut qualifizierten Menschen, die nach einem Punktesystem ausgewählt werden sollen. Wir wollen mit 25.000 bundesweit pro Jahr anfangen. Alles, was bisher an Zuwanderung aus Drittstaaten möglich war, ist vor allem über das Asylrecht gekommen. Das kann so nicht bleiben. Wir brauchen eine geordnete Zuwanderung, denn die Wirtschaft beklagt in vielen Branchen und Regionen über Fachkräftemangel. Und leider kann man die nicht eins zu eins ersetzen durch diejenigen, die arbeitslos sind. Aber gleichzeitig müssen wir unsere Anstrengungen für beste Bildung unserer Kinder und Jugendlichen verstärken. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr junge Menschen bessere Abschlüsse machen.

Die Fragen stellten Moritz Döbler und Joerg Helge Wagner.

Hannelore Kraft ist seit Juli 2010 Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Ökonomin aus Mülheim an der Ruhr ist zudem stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Im Interview äußert sie sich über den Unterschied von Populismus und Volksnähe, über Bildungsprobleme und Wirtschaftsabkommen sowie den nächsten Bundespräsidenten.