Im Duett? Der Eindruck täuscht: Donald Trump und Hillary Clinton haben während der zweiten TV-Debatte nicht zusammen gesungen. Foto: Jim Lo Scalzo (dpa)

Das war abzusehen: Nachdem die New York Times vor wenigen Tagen ein Video veröffentlicht hatte, in dem sich Donald Trump 2005 abfällig und sexistisch über Frauen äußerte, ließ die erste Frage dazu im zweiten TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten nicht lange auf sich warten. Trump hatte in dem Video unter anderem erklärt, als "Star" könne er sich Frauen gegenüber alles erlauben, auch den Griff an ihre Geschlechtsteile. Nun sagt der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, dass er sich bei seiner Familie entschuldigt habe. Er sagt, dass es sich bei den Äußerungen um Geschwätz handele, wie es zwischen Männern in einer Umkleidekabine falle. "Niemand respektiert Frauen mehr als ich." Dann redet er über die Terroristen des Islamischen Staates.

Clinton schenkte ihrem Gegner nichts, erklärte, das Gesagte sei bezeichnend für Trumps Persönlichkeit. "Jedem, der (das Video) gehört hat, ist klar, dass das genau ausmacht, wer er ist", sagte Clinton. Trump habe Frauen beleidigt. Er habe zudem Migranten, Afroamerikaner, Latinos, Behinderte, Muslime und andere verbal ins Visier genommen. Hillary Clinton gab ihrerseits Versäumnisse beim Umgang mit ihren E-Mails in ihrer Zeit als Außenministerin zu. "Es war ein Fehler", sagte sie zu der Praxis, dienstliche E-Mails als US-Außenministerin von einem privaten und nicht gesicherten Server zu versenden. Ihr Kontrahent hatte zuvor Vorwürfe gegen Clinton vorgebracht. Er forderte sogar Haft für seine Gegnerin wegen ihres Umgangs mit ihren dienstlichen E-Mails als US-Außenministerin.

Beide wurden sehr schnell persönlich, teils aggressiv. Sie bezichtigten sich gegenseitig der Lüge, sprachen sich die Eignung für das Präsidentenamt ab, warfen sich moralisches Versagen vor. So sagt Clinton nach ihrem Auftritt dem Fernsehsender CNN: "Ich war überrascht von der Lawine absoluter Unwahrheit." Auch auf die Frage, ob Trump genügend Führungsstärke für das Präsidentenamt besitze, hatte sie eine einfache Antwort: "Nein."

Trum war dagegen besser vorbereitet als beim letzten Mal und bemühte sich sichtlich darum, präsidialer zu erscheinen. Hin und wieder gelang es ihm aber nicht. Nach der ersten Debatte hatte er sich beschwert, dass sein Mikrofon nicht so laut eingestellt sei. Dieses Mal kritisiert er die Moderatorin Martha Raddatz: "Sie ist eine Minute über der Zeit und Sie stoppen sie nicht. Wenn ich eine Sekunde über der Zeit bin, stoppen Sie mich."

In St. Louis durften neben den Moderatoren auch die Zuschauer Fragen stellen - sowohl aus dem Saal als auch online. Die letzte Frage, ob die Kandidaten am jeweils anderen auch etwas Positives sehen, schien besonders gelungen. Donald Trump hat den Kampfgeist und das Stehvermögen seiner Rivalin Hillary Clinton gelobt. "Sie macht nicht Schluss, sie gibt nicht auf, sie ist eine Kämpferin", sagte Trump. Clinton lobte ihrerseits Trumps Kinder. Sie seien "unglaublich fähig und ergeben und das sagt eine Menge über Donald", sagte Clinton.

Wer hat sich nun stärker präsentiert, wer den Sieg der zweiten Debatte eingefahren? Laut einer Blitzumfrage des Senders CNN gewann die Demokratin mit 57 Prozent. Der Republikaner kam auf 34 Prozent. Clinton schnitt damit aber fünf Prozentpunkte schlechter ab als in der ersten Debatte. Überhaupt: Statt Clinton oder Trump würden sich einige Amerikaner und Amerikanerinnen wohl lieber eine weitere Amtszeit des aktuellen Präsidenten Barack Obama wünschen. (wk/dpa)