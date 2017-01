Hat gute Nachrichten: Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert. (Frank Thomas Koch)

Erstmals seit 18 Jahren schließt Bremen seinen Haushalt voraussichtlich wieder mit einem Plus ab. Das gab Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) am Donnerstag bekannt. Das Haushaltsdefizit lag bei 298 Millionen Euro. Einschließlich der Konsolidierungshilfe des Bundes in Höhe von 300 Millionen Euro ergebe sich damit ein positiver Saldo von zwei Millionen Euro.

Linnert sieht Bremen damit auf dem richtigen Weg. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, kommentierte sie die Zahlen. Mit einer schwarzen Null habe bei der Verabschiedung des Haushalts im Juni 2016 keiner rechnen können.

Positive Entwicklung durch höhere Steuereinnahmen

Grund für die positive Entwicklung sind vor allem wesentlich höhere Steuereinnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie um 12,3 Prozent auf mehr als 3 Milliarden Euro. Sie liegen damit um 222 Millionen Euro höher als veranschlagt. Besonders die Gewerbesteuer habe ein „sattes Plus“ ergeben: Die Einnahmen stiegen von 375 Millionen Euro auf 495 Millionen Euro.

Wie alle Bundesländer habe Bremen von steigenden Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen profitiert, sagte Linnert. Vor allem im November und Dezember seien die Einnahmen deutlich gestiegen. „Wir freuen uns über das Ergebnis, wissen aber auch, dass es eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die geholfen haben.“

Dazu gehören auch zusätzliche Mittel des Bundes: Sie liegen 74 Millionen Euro höher als erwartet. Die Zinsausgaben blieben zudem 44 Millionen Euro unter dem Haushaltsanschlag. Darüber hinaus seien die Flüchtlingszahlen geringer als erwartet ausgefallen. Ausgaben in Höhe von 150 Millionen Euro habe man deshalb einsparen können.

Weitere Zahlungen vom Bund

Im November habe der Bund außerdem weitere 52 Millionen Euro für Flüchtlinge beigetragen. Weil es bei Projekten zeitliche Verzögerungen gegeben habe, habe man 150 Millionen Euro weniger investiert als zunächst geplant. Das betreffe etwa den Küstenschutz, die Verlängerung der Straßenbahnlinien 1 und 8 und die Erschließung von Gewerbegebieten am OTB. Mittel wurden bereits teils aus Sondervermögen abgeschöpft und stünden auf Abruf bereit.

Jens Eckhoff, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, äußerte sich dennoch kritisch. „Grund für Eigenlob wäre gerechtfertigt, wenn das geringere Haushaltsdefizit durch Eigenanstrengung entstanden wäre, aber das gute Ergebnis ist zum einen durch Planung mit zu hohen, unseriösen Zahlen entstanden und zum anderen überwiegend externen Faktoren geschuldet.“ Er forderte Linnert auf, den Haushalt für 2017 anzupassen. Zudem müsse sie weitere Einsparungen auf den Weg bringen.

Eigene Konsolidierungsanstrengungen könne er nicht erkennen, so Eckhoff. „Genau deshalb hat der Stabilitätsrat ja auch vor einigen Monaten einen blauen Brief nach Bremen geschickt.“ Besonders die nicht getätigten Investitionen seien ein Problem. „Da droht ein Sanierungskollaps der öffentlichen Infrastruktur.“

Sanierungskollaps der öffentlichen Infrastruktur

Schulen und Kitas zeigten das Ergebnis eines solchen Kurses schon heute. Zuletzt habe Bremen laut Finanzressort 1999 einen positiven Saldo gehabt, als es noch 920 Millionen Euro Mittel vom Bund zur Sanierung gegeben habe und Bremen ein Defizit von 624 Millionen verzeichnete.

Die jetzige Wendung überraschte auch die Senatorin. Lange Zeit war zunächst unklar, ob Bremen die jährliche Konsolidierungshilfe des Bundes überhaupt zuerkannt wird. Davon geht Linnert nach eigener Aussage nun aus, weil alle Voraussetzungen dafür stimmten. „Wir waren innerlich vorbereitet, nach Berlin zu fahren. Es war knapp.“

Zunächst war das Ressort jedoch von einem dreimal so großen Defizit von 908 Millionen Euro ausgegangen. Bremen wollte deshalb die Flüchtlingskosten aus den neuen Schulden ausklammern. Das Bund-Länder-Gremium zeigte sich aber nicht gewillt, diese Ausnahme zuzulassen.

Mittel vom Bund zur Tilgung der Schulden

Im Juni entscheidet sich final, ob die Konsolidierungshilfe kommt. In seiner Regierungserklärung vom 10. November hatte Bürgermister Carsten Sieling (SPD) erklärt, dass die Mittel vom Bund nur zur Tilgung von Schulden genutzt werden können: „Sie fließen nicht in unseren Haushalt.“ Dagmar Bleiker, Sprecherin des Finanzressorts, betonte jedoch, dass sich das nicht widerspreche. „Die Summe wird im Haushalt verrechnet. Das sind ganz konkrete Einnahmen. Wir dürfen die 300 Millionen nur nicht ausgeben, wie wir wollen.“

Grund zum Jubeln gebe es dennoch nicht, warnt Linnert vor Euphorie. Der Stabilitätsrat führe ein hartes Regiment. „Bis zum Ende des Sanierungszeitraumes 2020 liegen noch drei schwierige Jahre vor uns.“ Das Jahr 2017 sei erneut eine Herausforderung. Steigende Steuereinnahmen seien notwendig, um den Haushalt zu konsolidieren und Investitionen in Kita-Plätze, Schulklassen, den Umweltschutz und die öffentlichen Verkehrsmittel zu stemmen.

Schwierige Jahre stehen bevor

Die Haushalte 2018 und 2019 erforderten äußerste Disziplin. Das bedeute, dass nur das finanziert werde, was akut gebraucht werde. Linnert betonte aber auch: „Wir sind an einem Punkt, an dem wir Licht sehen. Mut und Hartnäckigkeit haben sich ausgezahlt.“ Ab 2020 steht Bremen mehr Geld zur Verfügung: Jährlich gibt es 487 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich. Dafür muss Bremen neue Bedingungen zum Abbau der Schulden erfüllen.

Klaus-Rainer Rupp, finanzpolitischer Sprecher der Linken, hält das Ergebnis in dieser Situation für bemerkenswert. „Doch von einer echten schwarzen Null sind wir noch 300 Millionen Euro entfernt.“ Er bezweifelt, ob Bremen auch in Zukunft den Sanierungspfad einhalten könne.

Das habe nun nur funktioniert, weil die Senatorin die Ausgaben im großen Umfang gesenkt habe. Problematisch sei zudem, dass der Stabilitätsrat Werte aus dem Mai 2016 zur Grundlage nehme. „Die Mehreinnahmen werden nicht berücksichtigt. Sie helfen uns nicht weiter.“ Außerdem müsse die Neuverschuldung in diesem Jahr um weitere 125 Millionen Euro sinken.