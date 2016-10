Bremens Bürgermeister Carsten Sieling. (dpa)

Herr Sieling, 9,7 Milliarden Euro jährlich hatten die Länder vom Bund gefordert – gut 9,5 Milliarden werden sie ab 2020 erhalten. Ist das der Durchbruch?

Carsten Sieling: Ja, das ist der zentrale Punkt dieses neuen Finanzpakts. Diese Einigung ist gut für Deutschland und für die Stabilität des Föderalismus. Und aus Bremer Sicht bedeutet dieses Ergebnis das volle Erreichen der Ziellinie. Eine solche Einigung haben wir angestrebt; so hatten wir es - und damit meine ich die Ministerpräsidenten - im letzten Jahr verabredet. Ab 2020 erhält Bremen 487 Millionen Euro mehr. Dieser Betrag wird dann von Jahr zu Jahr schnell hochwachsen auf über eine halbe Milliarde Euro. Das bringt uns finanziellen Spielraum und sichert die Eigenständigkeit und Selbständigkeit unseres Bundeslandes.

Sie sagen, die Ausgleichszahlungen für Bremen werden „schnell hochwachsen“. Damit sprechen Sie einen der strittigsten Punkte im Streit zwischen Bund und Ländern bei der Neuordnung der Finanzbeziehungen an. Wäre es nämlich nach den Ländern gegangen, wäre die jährliche Dynamisierung deutlich höher ausgefallen. Also doch ein Geben und Nehmen?

Sicherlich, aber die Länder liegen mit diesem Ergebnis eindeutig näher an der von uns angestrebten Ziellinie als der Bund. Entscheidend für diesen Erfolg war, dass es heute Nacht (Anmerkung der Redaktion: in der Nacht von Donnerstag auf Freitag) gelungen ist, den Widerstand des Bundes gegen unser 16:0-Ländermodell zu überwinden. Der Bund hat sich letztlich auf unsere Forderung nahezu vollständig eingelassen. Und von der Länderseite gab es das Zugeständnis, die Dynamik der jährlichen Anpassung nicht in der von uns geforderten Höhe zu verlangen. Aber wer kann schon heute 15 Jahre in die Zukunft schauen. Angelegt ist das ganze ja auf einen langen Zeitraum und deshalb haben auch wir in Bremen quasi eine Inflationssicherung mit eingebaut.

Blicken wir trotzdem ein bisschen voraus: Mit wie viel Geld wird Bremen in den nächsten Jahren rechnen können?

In den nächsten drei Jahren werden wir unter den jetzigen Bedingungen weiter daran arbeiten, die Schuldenbremse einzuhalten…

…Bis 2020 gilt ja noch der alte Finanzausgleich.

Genau. Und dann werden wir ab dem Jahr 2020 zwar einerseits keine Kredite mehr aufnehmen dürfen, andererseits bekommen wir eben auch 87 Millionen Euro mehr aus dem normalen Länderfinanzausgleich. Und Bremen und das Saarland erhalten einen sogenannten Belastungsausgleich in Höhe von je 400 Millionen Euro. Das alles im Übrigen unbefristet und vor allem ohne Auflagen. Sicherlich wird man im Gesetzgebungsverfahren noch über viele Dinge genauer reden, aber wir haben keine festgeschriebenen Tilgungsverpflichtungen. Das heißt aber nicht, dass wir ab 2020 Wunschkonzerte bezahlen oder ein großes Konjunkturprogramm starten - es handelt sich eben um einen Belastungsausgleich. Ich möchte, dass wir dieses Geld ordentlich investieren in wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung und in die Kinderbetreuung und Bildung. Aber ich möchte auch den Pfad soweit es uns möglich ist, in Richtung Tilgung einschlagen.

Im Vergleich zum alten Finanzpakt: Wie viel Geld mehr steht Bremen mit der neuen Regelung zur Verfügung?

Die 300 Millionen Euro, die wir jetzt bekommen, dürfen wir nur einsetzen, um unsere Kreditaufnahme zu minimieren. Die 487 Millionen Euro, die wir ab 2020 mehr kriegen, können wir direkt zum Bezahlen der Zinsen, aber auch für Kinderbetreuung und Bildung und zur Deckung überdurchschnittlicher Sozialausgaben, die in Großstädten wie Bremen leider entstehen, einsetzen.

Bremen steht sich mit der neuen Regelung also besser als mit der alten?

Ja, deutlich besser. Sie sichert uns wirklich Handlungs- und Gestaltungsspielraum, ohne dass wir dabei die Stabilität unserer Finanzen aus den Augen verlieren. Wichtig ist auch: Der Stabilitätsrat ist im neuen Pakt gestärkt worden, er hat jetzt eine Kompetenz für alle Länder. Aber für Bremen bedeutet das bekanntlich keine Änderung, wir sind die Zusammenarbeit mit dem Stabilitätsrat ja gewohnt.

Sie sprechen es an: Der Bund hat den Ländern bestimmte Kompetenzen abgehandelt, neben der Stärkung der Rolle des Stabilitätsrats soll es jetzt auch eine Bundesgesellschaft geben, die den Ausbau des Fernstraßennetzes bündelt. Die Länder müssen also auch Kröten schlucken.

Für die großen Flächenländer ist das schon ein Einschnitt, weil sie natürlich sehr große Landesverkehrsbehörden haben, mit denen sie zum Beispiel auch den Autobahnbau organisieren. Wir in Bremen bauen hingegen die A281 mit der Degis, das ist schon eine Bundesgesellschaft. Wir sind also den anderen Ländern hier voraus.

Wie bei vielen schwer erkämpften Kompromissen scheint es auch jetzt wieder nur Gewinner zu geben. Sie zeigen sich sehr zufrieden, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer als Vertreter des größten Geberlandes aber ebenso. Wie kann das sein?

Ich teile Horst Seehofers Zufriedenheit voll und ganz, denn der Bund wird mit dieser Neuordnung stärker in die Pflicht genommen als bisher, die Republik zusammen zu halten. Aber ich will auch ganz klar darauf hinweisen, dass nach wie vor zwei Drittel des Verteilungsvolumens über den Finanzausgleich unter den Ländern erfolgt.

Es gibt also auch weiterhin Geber- und Nehmerländer?

Ja, Bayern wird weiterhin mit Abstand am meisten einzahlen. Auch Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg bleiben Geberländer. Nordrhein-Westfahlen wird zukünftig ein Geberland werden.

Sie fahren zufrieden von Berlin nach Bremen?

Ich fahre ausgesprochen zufrieden zurück und bin sehr froh, dass die Bundesregierung letztlich doch dem Vorschlag der Länder weitgehend gefolgt ist.

Das Interview führte Hans Ulrich Brandt.