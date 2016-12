Eine explosive Ladung: Raketen- und Böllerliebhaber schleppen ihre Käufe mit großen Wagen aus dem Comet-Gebäude. (Marco Butzkus)

Die Menschenschlange vor dem Eingangsbereich ist 300 Meter lang. Einige Geduldige harren bereits seit Stunden in der Dezemberkälte aus. Sie wollen gleich zu den Ersten gehören, die beim Knallerkauf zulangen können.

Einer von ihnen ist Lars aus Bremerhaven. Er ist vor allem auf die großen Systemfeuerwerke aus, mit denen er die Silvesternacht für seine Frau und sich besonders farbenfroh gestalten will. Dafür wartet er bereits seit 5 Uhr in der Kälte. Als Budget hat er 500 Euro festgelegt. Dafür packt er das ganze Jahr über Geld zur Seite. Schon seit sieben Jahren kommt Lars jedes Jahr hierher. Hier lässt sich Einiges sparen, sagt er.

Erst einmal begutachten: Muster zeigen die Inhalte der Sets und Pakete. (Marco Butzkus)

Unternehmen macht Millionen an nur drei Tagen

Zwischen dem 29. und dem 31. Dezember darf in Deutschland Silvesterfeuerwerk verkauft werden. Drei Tage, auf die man beim Feuerwerkshersteller Comet das ganze Jahr hinarbeitet. Fast seinen gesamten Jahresumsatz von 75 Millionen Euro generiert das Bremerhavener Unternehmen an nur diesen drei Tagen.

Damit kurz vor Toresschluss noch mal ordentlich Ramba Zamba in die Bude kommt, bietet Comet einen großen Werksverkauf an. Ein Ereignis, das zieht. Die Verlockung, für vergünstigt an großes Feuerwerk zu kommen, ist groß. Silvester ist nun mal die Party des Jahres und der große Knall gehört dazu wie Luftschlangen, Sekt und Polonäse. Und letztere konnte man beim Werksverkauf auch gleich üben.

In der Schlange stehen auch Christina und Andreas aus Süstedt bei Bruchhausen-Vilsen. „Ich kaufe hier auch gleich für meinen Vater und meine Schwester mit ein“, erzählt die junge Frau, die bereits seit drei Uhr wartet. Zwischen 600 und 800 Euro meint sie dabei zu sparen, wenn sie hier kauft.

Werksverkauf hat irre Reichweite

Auch Hassan und seine Kumpel sind schon seit drei Uhr hier und stehen einige Meter weiter hinten in der Schlange. Sie sind sogar 120 Kilometer aus Aurich angereist, um besonders günstige Raketen zu ergattern. Ganz vorne in der Reihe stehen Nico und Lennard. Die Beiden waren die allerersten hier und warten seit Mitternacht, damit ihnen auch ganz bestimmt kein Schnäppchen entgeht.

Die Kennzeichen der Autos, die dicht an dicht die ganze Straße entlang geparkt sind, lassen erahnen, was für eine Reichweite der jährliche Werksverkauf am Überseering hat. Neben den unzähligen Wagen aus Bremerhaven und Cuxhaven finden sich jede Menge Fahrzeuge aus Oldenburg, Friesland, Bremen und Diepholz. Sogar aus Peine, Potsdam und Berlin haben sich Menschen hierher auf den Weg gemacht.

Damit sie beim Warten nicht einfrieren, haben sich Petra und Samantha mit ihrem Bäckerwagen am Eingang positioniert. Sie bieten Kaffee, Kakao und belegte Brötchen an. „Wir haben in einer halben Stunde fast 150 Liter Kaffee verkauft“, sagt Petra. „Wir kommen kaum mit dem Kochen hinterher“, pflichtet Samantha ihr bei.

Und wieder Schlange stehen: Am Kassentresen werden die Waren vom Bestellzettel bezahlt. (Marco Butzkus)

"Überraschungspakete sind der absolute Renner"

Damit sich die langen Anfahrten und das ganze Warten auch lohnen, haben die Comet-Mitarbeiter zwischen 40.000 und 50.000 Pakete zusammengestellt, die in den nächsten drei Tagen verkauft werden sollen. „Alleine 10.000 davon sind die Überraschungspakete – der absolute Renner“, erklärt Geschäftsführer Richard Eickel.

Für einen geordneten Ablauf gibt es ein koordiniertes Vorgehen. Mit Logistik kennt sich die Comet Feuerwerk GmbH, die sämtliche Böller und Raketen in China produzieren lässt, von dort mit Containerschiffen importiert und in ganz Deutschland vertreibt, gut aus. Vom Eingang aus gelangen die Kunden in einen abgegrenzten Verkaufsraum.

Hier erhalten sie einen Laufzettel, auf dem sie ihre Wunschwaren ankreuzen. Damit jeder weiß, was sich hinter der Batterie Set III oder dem Keller-Set verbirgt, stehen Muster zur Ansicht bereit. Mit der angekreuzten Wunschliste geht es an die Kassenschlange. Die Ware gibt es erst nach dem Bezahlen, an der Ausgabestelle. Von hier aus bahnt sich eine Ameisenstraße von vollgepackten Palettenwagen den Weg hinaus zu den Autos. Das Knallen kann beginnen.

Damit Silvester nicht nach hinten losgeht, beachten Sie bitte die Sicherheitstipps: Finger weg von illegalen Böllern und selbstgebastelten Knallern. Befreien Sie Balkon und Terrasse von allem Brennbaren wie Müllsäcken. Stellen Sie Raketen immer senkrecht in standfesten Flaschen auf. Raketen nicht auf Strohdächer oder Holzhäuser ausrichten.

Firmenhistorie

Die Comet Feuerwerk GmbH mit Sitz in Bremerhaven gehört zu den führenden Feuerwerksherstellen in Deutschland. Die Firma besteht in ihrer heutigen Form seit 2003, gegründet wurde sie laut Geschäftsleitung 1955. 1968 kam es zum Zusammenschluss mit der Firma Gebrüder Bock aus Schleswig-Holstein, die Feuerwerk und Knaller herstellte. 1979 erfolgte die Übernahme durch das Nürnberger Rüstungsunternehmen Diehl. Comet produzierte damals auch Munition für die Bundeswehr. Seit 2005 gehört Comet zur chinesischen Li & Fung-Gruppe, einem der global größten Handelsunternehmen für Konsumgüter. Die Marke Comet steht nicht nur für Silvesterraketen, sondern auch für Rettungsmittel für die Seefahrt. Heute vertreibt dies die britische Firma Drew Marine Signal & Saftety.