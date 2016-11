Carsten Sieling. (dpa)

Dass die finanzielle Lage des Landes Bremen desolat ist, bedarf keines Nachweises. Aber unnötig ist auch, sich die Zahlen schönzurechnen. Bei seiner Regierungserklärung vor einer Woche sprach Carsten Sieling davon, dass Bremen ab dem Jahr 2020 aus dem neuen Finanzausgleich 487 Millionen zusätzlich erhalte. Zusätzlich, so sagte er es wörtlich.

Diese Betrachtung lässt außer Acht, dass von da an die aktuellen Sanierungshilfen des Bundes von 300 Millionen eben nicht mehr fließen. Im Saldo sind es also 187 Millionen zusätzlich und damit gut 60 Prozent weniger als behauptet. Hinzu kommt aber, dass der Bund dem Land Auflagen für den Schuldenabbau machen wird, ihm also Fesseln anlegt.

Carsten Sieling überhöht die Einigung mit dem Bund und den anderen Ländern auf den neuen Finanzausgleich als historischen Kompromiss, der Bremens Selbstständigkeit nachhaltig sichere. Weiterhin hat Bremen aber nicht die volle Hoheit über das eigene Budget, und von Nachhaltigkeit lässt sich bei einem Schuldenstand von 22 Milliarden Euro auch kaum sprechen.

Es bleibt also so desolat, wie es ist.