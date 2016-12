Unabhängig von der Forderung nach einem Abschiebestopp im Winter demonstrierten am Sonnabend in Bremen Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Die Polizei zählte rund 750 Teilnehmer an der vom Bündnis „In Afghanistan herrscht Krieg“ organisierten Kundgebung. (Frank Thomas Koch)

Bündnis 90/Die Grünen und die Fraktion Die Linke machen sich für einen Abschiebestopp für Roma und weitere ethnische Minderheiten aus dem Kosovo und anderen Balkanstaaten während der Wintermonate stark. „Wenn das gewünscht wird, müsste es eine politische Entscheidung geben, die durch eine Entscheidung der Bürgerschaft legitimiert werden müsste“, sagt hierzu die Innenbehörde.

Und stellt zugleich klar: „Aus unserem Ressort heraus wird es aus mehreren Gründen keine Initiative für Winterabschiebestopp geben.“ Im Blick hat die Behörde dabei nicht zuletzt die Statistik über negativ abgeschlossene Asylverfahren. Und hier insbesondere die Zahl der freiwilligen Ausreiser.

Für die Grünen geht es bei dem Abschiebestopp um ein „Mindestmaß an Verantwortung gegenüber schutzbedürftigen Menschen“, betont deren innenpolitischer Sprecher Björn Fecker. „Wir wollen niemanden ins Elend abschieben.“ Roma würden auf dem Balkan diskriminiert, ausgegrenzt und erhielten kaum Unterkünfte. „Deshalb ist es gerade in den kalten Wintermonaten ein Gebot der Humanität, diese Menschen nicht abzuschieben.“ Dies soll insbesondere für Familien mit Kindern und alte Menschen gelten, betont Fecker, der trotz Asylrechtsverschärfungen rechtliche Möglichkeiten für diesen Abschiebestopp sieht.

Auf dem Balkan würde den Roma überproportional oft der Zugang zu Schule oder Arbeit verwehrt, sagen auch die Linken. „Mit eklatanten Folgen: 67 Prozent der in Serbien lebenden Roma leiden an Unterernährung. Fast jede/jeder zweite Roma lebt in Elendsvierteln ohne Sanitäreinrichtungen, Kanalisation, Stromversorgung oder Heizung“, heißt es in einem Antrag der Fraktion, der am Donnerstag, 15. Dezember, auf der Tagesordnung des Landtages steht.

Innenressort lehnt Winterabschiebestopp ab

Als Quelle für diese Angaben berufen sich die Linken auf eine „unabhängige Bremer Recherchegruppe“, die die „katastrophalen Lebensbedingungen von abgeschobenen Roma in mehreren Balkanländern dokumentiert“ habe.

Das Innenressort steht einer solchen Entscheidung aus mehreren Gründen ablehnend gegenüber: Der Winterabschiebestopp betreffe ausschließlich Menschen aus den West-Balkan-Ländern. „Diese Länder gehören aber inzwischen zu den sogenannten sicheren Herkunftsländern“, heißt es in einer Erklärung der Innenbehörde. Vor dem Hintergrund der großen Zuwanderung von Flüchtlingen im vergangenen Jahr halte das Ressort eine solche Initiative „für nicht vertretbar und angemessen“.

Dies auch deshalb nicht, weil sie sich „negativ auf die Zahl der freiwilligen Ausreisen auswirken würde“. Beinahe alle Betroffenen, die ihrer Abschiebung durch eine freiwillige Ausreise zuvorkommen, stammten derzeit aus den Westbalkan-Ländern. „Gäbe es einen Winterabschiebestopp, würde kaum jemand in der gesetzten Frist freiwillig ausreisen.“

„Wir brauchen das nicht“

Was wiederum die Grünen für nicht nachvollziehbar halten. „Die Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise bleibt trotzdem bestehen“, argumentiert Björn Fecker. „Wer dort bei seiner Familie unterkommen kann, wird diese Möglichkeit sicherlich nutzen.“

Doch die Innenbehörde bleibt bei ihrer Position: „Nach unseren Erkenntnissen greift kein Bundesland auf dieses Instrument eines Winterabschiebestopps zurück und wir brauchen es auch nicht.“ Zudem sei die Ausländerbehörde in der Lage, „in gesonderten Einzelfällen und bei besonderen Härten im Rahmen der normalen Verfahren angemessen zu entscheiden“. Und die Unterbringung der Betroffenen in ihren Heimatländern sei Bestandteil der Rückführerberatung.

1183 Asylverfahren wurden in Bremen 2016 bis einschließlich November negativ für die Antragsteller abgeschlossen. Davon reiste mit 583 fast die Hälfte „freiwillig“ aus und 58 wurden abgeschoben. Die freiwillige Ausreise ist ein erklärtes Ziel in Bremen, wie Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) mehrfach betonte. Hierfür können die Betroffenen die Rückführerberatung des Sozialressorts in Anspruch nehmen, zu der auch die Übernahme von Reisekosten gehören kann oder die Auszahlung eines Handgeldes.

Viele abgelehnte Asylbewerber bleiben zunächst

Der Begriff „freiwillig“ bedeutet nicht, dass es den Betroffenen freigestellt ist, ob sie ausreisen oder nicht. Als abgelehnte Asylbewerber müssen sie das Land binnen drei Wochen verlassen. Die Freiwilligkeit besteht lediglich aus der Entscheidung, wann innerhalb dieser Zeit sie abreisen.

Insgesamt erfolgten freiwillige Ausreise und Abschiebung in diesem Jahr allerdings nur in gut der Hälfte der 1183 negativ abgeschlossenen Asylverfahren. In 409 der restlichen Fälle erhielten die abgelehnten Bewerber eine Duldung, das heißt, sie dürfen trotz Ablehnung zunächst in Bremen bleiben. Grund dafür kann beispielsweise sein, dass der oder die Betroffene aus Gesundheitsgründen nicht in der Lage ist, auszureisen. Oder auch, dass das Asylverfahren noch nicht bei allen Familienmitgliedern abgeschlossen ist.

Weitere 312 Fälle wurden Ende November von der Innenbehörde in der Rubrik „noch in Bearbeitung“ geführt. Hier finden sich unter anderem die Verfahren, die sich noch innerhalb der dreiwöchigen Ausreisepflicht befinden, aber auch ältere Fälle aus den Monaten zuvor. Die Statistik komplettieren zwei Eintragungen unter „Wegzug in Deutschland“.