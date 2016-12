Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Nachfolge von Manuel Valls Innenminister Cazeneuve wird neuer Regierungschef in Frankreich

Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve (53) wird neuer Regierungschef in Frankreich. Das teilte der Élyséepalast am Dienstag in Paris mit.