Blick auf das Werkgelände in Hemelingen. Nach Angaben des ehemaligen Geschäftsführers wurde hier im vergangenen Jahr ein Umsatz von 30 Millionen Euro erwirtschaftet. (Christina Kuhaupt)

Der vorläufige Insolvenzverwalter der in Schieflage geratenen Bremer Lloyd Dynamowerke (LDW) steht fest: Rechtsanwalt Ralph Bünning wurde dazu bestellt, wie das Amtsgericht am Freitag mitteilte. Betroffen sind nach Angaben der IG Metall etwa 220 Mitarbeiter. Die Lloyd Dynamowerke, die Groß-Generatoren fertigen, gehören zur südkoreanischen Hyosung-Gruppe. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten zwischen zwei ehemaligen Geschäftsführern und den Eignern gegeben. 2014 war die Firma bereits in eine Insolvenz geschlittert.