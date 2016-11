Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist zerrüttet. Nicht nur die Schuld der Türkei, findet Joerg-Helge Wagner. (Reuters)

Es kommt wirklich selten vor, dass Sevim Dagdelen und Alexander Graf Lambsdorff fast wortgleich dasselbe fordern: Stoppt die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei! Das ist nun nicht der Beginn einer wunderbaren dunkelrot-gelben Freundschaft, sondern ein Beleg für das krachende Ende eines Jahrhundertprojekts: Es ging um nicht weniger als einen gewaltigen Brückenschlag der europäischen Wertegemeinschaft über den Bosporus bis in den Nahen Osten. Dieses Vorhaben ist erst einmal auf unabsehbare Zeit erledigt – und das ist nicht gut für die Menschen in Europa und erst recht nicht für jene in der Türkei.

Angesichts der aktuell wenig kooperativen, ja fast schon feindseligen türkischen Regierung liegt die Versuchung nahe, die Schuld allein auf einer Seite zu suchen. Ja, Präsident Recep Tayyip Erdogan ist im Grunde ein Islamist, der sich auf die Bedingungen einer Demokratie nicht mehr einlassen will. Jede Form von Kritik und Widerspruch steht bei ihm unter dem Verdacht des Hochverrats: am Türkentum, am Islam, am Willen der türkischen Wähler, an ihm persönlich. Mit so jemandem kann man vielleicht einen Staat als Despotie führen – in einem Staatenbündnis, das sich als demokratische Wertegemeinschaft versteht, hat er nichts zu suchen.

Volkes Stimme im Erdogans Sinne

Das sieht er wohl inzwischen auch selbst so. Anders ist sein Gerede über eine Volksabstimmung zur Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen nicht zu verstehen: Der Präsident wirbt durchaus um Volkes Stimme, wenn sie in seinem Sinne spricht. Ist die Tür zur EU erst einmal zu, ist eine andere offen: jene zur Wiedereinführung der Todesstrafe für Putschisten und Hochverräter. Also für alle, die ihm wirklich gefährlich werden können oder die er bloß für hochgefährlich hält – siehe oben. Die Visa-Freiheit für seine Landsleute bei Reisen in die EU ist da absolut nachrangig.

Aber wie konnte es so weit kommen? Jener Präsident Erdogan, der heute seinen Außenminister schwadronieren lässt, dass Deutschland ein Zufluchtsort für PKK-Terroristen sei, suchte einst selbst den Frieden mit der Kurden-Guerilla. Das war vor zehn Jahren, als er die Generalität weitgehend entmachtete und von kemalistischen Hardlinern säuberte – für die wiederum war jedes Zugeständnis an die „Bergtürken“ ein Verrat an Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk.

Inzwischen hat sich Erdogan diese und andere extrem nationalistische Positionen zu eigen gemacht, so auch die Leugnung des Genozids an den Armeniern vor 100 Jahren. 2011 ließ er sogar das der Versöhnung gewidmete „Denkmal der Menschlichkeit“ des türkischen Bildhauers Mehmet Aksoy abreißen. Sein Verhältnis zu den Kulturvernichtern des islamistischen Daesch blieb hingegen immer zwiespältig: Er verabscheute vielleicht ihre Exzesse, instrumentalisierte sie aber, wenn es ihm außenpolitisch nutzte – etwa zur Destabilisierung seines Erzfeindes, des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

EU-Europa braucht die Türkei heute mehr denn je

Doch der Erdogan und die Türkei von heute sind auch ein Ergebnis verfehlter europäischer Politik. Es waren die wichtigsten konservativen Regierungschefs Nicolas Sarkozy und Angela Merkel, die eine echte Beitrittsperspektive von Anfang an systematisch hintertrieben. Dabei lief Merkel dem Scharfmacher Sarkozy eher hinterher. Der führte mal die türkische Zypernpolitik an – obwohl es die griechischen Zyprioten waren, die 2004 einen Plan der UN zur Wiedervereinigung ablehnten. Oder er nahm Anstoß, dass die Türkei vorwiegend muslimisch geprägt sei. Wie verlogen: Die Türkei ist genau so laizistisch verfasst wie Frankreich, dessen Bevölkerung wiederum ist genauso überwiegend katholisch wie jene der Türkei muslimisch ist.

Dummerweise braucht EU-Europa die Türkei heute mehr denn je: als Pufferstaat in der Flüchtlingskrise und als militärischen Partner in den Konflikten des Nahen und Mittleren Ostens. Die Staats- und Regierungschefs der EU – allein sie und auch nur einstimmig – könnten die Beitrittsverhandlungen beenden. Sie werden den Teufel tun.

Das weiß natürlich auch der noch amtierende Bundesaußenminister. Also sagt Frank-Walter Steinmeier, es sei eine Entscheidung der Türkei, ob sie den Weg zu Europa einschlagen wolle. Und er entschuldigt sich fast dafür, dass er Besorgnis äußert, weil nach dem Putschversuch im Juli 36 000 Menschen verhaftet, Dutzende Medien geschlossen und 110.000 Beamte entlassen wurden. Vielleicht wäre es nie so weit gekommen, wenn die Führer Europas schon vor zehn Jahren eine intelligentere Türkeipolitik betrieben hätten.

