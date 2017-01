Kaffee-Werk im Holzhafen (Jonas Völpel)

Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) beteiligten sich etwa 80 Mitarbeiter der JDE-Standorte Holzhafen und Hemelingen an dem Warnstreik. Für den Nachmittag ist ein weiterer Ausstand geplant. Die NGG hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, weil die Verhandlungen über Teilzeit-, Altersteilzeitregelungen und Abfindungen mit JDE nach ihren Angaben ins Stocken geraten sind. „Die Mitarbeiter sind richtig wütend. Ihre Wut richtet sich vor allem gegen die Eigentümer“, sagte Dieter Nickel, NGG-Geschäftsführer für die Region Bremen-Weser-Elbe. „Wir werden den Druck erhöhen, die Warnstreiks sind nur der erste Schritt.“ JDE gehört zum Kaffeeimperium der deutschen Milliardärsfamilie Reimann.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist das Aus des Kaffee-Werks im Holzhafen. Mitte September war bekannt geworden, dass JDE nicht länger an seiner Fabrik, in der Rohkaffee unter anderem für die Marke Kaffee Hag entkoffeiniert wird, festhalten will. Das Werk sollte bereits zu Beginn dieses Jahres geschlossen werden, doch bislang konnten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite nicht darauf einigen, was mit den 50 betroffenen Mitarbeitern passiert.