Die CDU-Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt beim 29. Bundesparteitag der CDU in Essen den Applaus der Delegierten entgegen. (dpa)

Keine 90 Prozent – ist das schlimm? Merkels schlechtestes Ergebnis als Kanzlerin, unken manche. Aber 89,5 Prozent heißt auch, dass neun von zehn CDU-Mitgliedern den Kurs ihrer Vorsitzenden mittragen. Zudem erzielte kein anderes Präsidiumsmitglied ein besseres Ergebnis.

Nach den Turbulenzen des vorigen Jahres, nach mickrigen Wahlergebnissen, dem Dauerstreit mit der Schwesterpartei kann man nicht von einem Dämpfer sprechen, schon gar nicht von einer Ohrfeige. Es war allenfalls eine leise Warnung, die Partei nicht zu überfordern. Merkels Rede und der Leitantrag sagen sehr deutlich: Die Parteiführung hat verstanden.

Für die kommenden Wahlen brauchen die CDU-Mitglieder klare Ansagen, die sie aus Überzeugung vertreten können. Die Strategie der „asymmetrischen Demobilisierung“ ist ausgereizt: Der Themenklau bei SPD und Grünen verdrießt etliche Stammwähler, schlimmstenfalls treibt er sie zur rechten Konkurrenz. Wahlen werden in der Mitte gewonnen, die aber ist nach rechts gerückt.

Die Sozialdemokratie ist europaweit im Niedergang, auch in Deutschland waren ihre letzten Ergebnisse nicht berauschend. Das Kunststück für Konservative liegt darin, Werte zu bewahren, ohne in Nostalgie zu erstarren. „Ins Offene“ will Merkel Politik gestalten, aber nicht mehr nach allen Seiten offen sein. Denn wichtiger als die 89,5 Prozent ist eine andere Zahl: 2013 fehlten der CDU noch 20 Mandate zur absoluten Mehrheit im Bundestag – dort liegt die Latte für Merkel im September.