Seit 1962 werden Kellogg’s Cornflakes und andere Produkte der Marke von Bremen aus in Deutschland vertrieben. Das soll bald vorbei sein. (Karsten Klama)

Für die mehr als 200 Mitarbeiter des Bremer Kellogg-Werkes, die demnächst ihre Jobs verlieren, muss sich das, was die walisische „Daily Post“ kürzlich verbreitet hat, wie blanker Hohn anhören: Über die Zeitung ließ die britische Gewerkschaft Union of Shop, Distributive and Allied Workers, kurz USDAW, verbreiten, dass das Aus der deutschen Fabrik „gute Nachrichten“ seien. Zumindest aus Sicht des Werkes in Wrexham. „Die geplante Schließung des Bremer Standorts stärkt die Position von Wrexham, weil Produktionskapazitäten im europäischen Geschäft wegfallen“, sagte David Gill von der USDAW der Zeitung.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Kellogg-Konzern mit Hauptsitz im US-amerikanischen Battle Creek bekannt gegeben, sein Werk in der Hansestadt spätestens Anfang 2018 schließen zu wollen. Das Unternehmen hatte die Entscheidung mit einer Standortanalyse begründet, die ergeben habe, dass die hiesige Fabrik den größten Volumenrückgang und die größte Anzahl an nicht ausgelasteten Anlagen zu verzeichnen hat. Mitarbeiter, Betriebsrat und die Bremer Politik wurden am vergangenen Montag über das Werks-Aus informiert.

Deutlich mehr Mitarbeiter

Nach Angaben des Bremer Betriebsrates werden in Bremen in diesem Jahr zwischen 50.000 und 52.000 Tonnen Cerealien hergestellt. Nach Insiderinformationen sind für Wrexham für 2016 in etwa 65.000 Tonnen geplant. Allerdings sind in dem walisischen Werk mit gut 400 Menschen deutlich mehr Mitarbeiter tätig als in Bremen.

Das Werk in der Hansestadt ist unter anderem auf sogenannte Extruder-Produkte, zu denen etwa gefüllte Waren gehören, spezialisiert. Nach Angaben eines Szenekenners könnten diese Produkte allerdings nicht in Wrexham, sondern nur noch im spanischen Werk in Valls hergestellt werden. Das Volumen, das nach dem Fabrik-Aus in der Hansestadt verlagert werden muss, so die Befürchtung des Insiders, könnte die Spanier überfordern. Er schätzt, dass der Kellogg-Konzern dann gegebenenfalls einen Teil der Produktion auslagern muss.

Unterdessen ist für Ende kommender Woche in Bremen ein erstes Treffen zwischen Arbeitnehmer- und Konzernvertretern geplant. Dort soll über die Schließung der Produktion gesprochen werden. In zwei Wochen soll es zudem eine Betriebsversammlung geben.