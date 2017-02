Eine Schwangere bei einer Ultraschall-Untersuchung. (Patrick Pleul)

Nach der Abtreibungs-Debatte will der Klinikbetreiber Capio es Frauen auch in Zukunft ermöglichen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Thomas Börner, der Gynäkologie-Chefarzt der Capio-Elbe-Jeetzel-Klinik (EJK) in Dannenberg löste die Debatte aus - er erklärte, dass es in seiner Abteilung keine Abtreibungen mehr geben sollte. Der Grund: sein christlicher Glaube, mit dem Abtreibungen nicht vereinbar seien. Hierbei hatte er die Unterstützung der Klinikleitung bekommen.

Der Klinikbetreiber Capio erklärte nun, dass die Capio-Kliniken als weltanschaulich und konfessionsübergreifende Einrichtungen auch weiterhin Abtreibungen nach den gesetzlich vorgesehenen Beratungen ermöglichen wollten. Die Chefs von Capio Deutschland würden nun zeitnah mit der Klinikleitung und dem Chefarzt reden.

Klinikchef Markus Fröhling hatte die Entscheidung des Chefarztes am Montag verteidigt: "Laut Gesetz kann kein Arzt zu einem Schwangerschaftabbruch verpflichtet werden". Eine Begründung verlange das Gesetz nicht. "Wenn die Gesundheit der Frau in Gefahr ist, handelt es sich um eine medizinische Indikation, die natürlich auch bei uns behandelt werden würde." Weiterhin durchführen wollte die Klinik demnach nur einen Abbruch, wenn eine Frau wegen der Schwangerschaft in Lebensgefahr schwebt oder vergewaltigt wurde. Die Entscheidung des Chefarztes war zuvor auf heftige Kritik gestoßen. (dpa/ms)

Das deutsche Abtreibungsrecht

Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Unter bestimmten Bedingungen ist eine Abtreibung aber nicht strafbar. Nach Paragraf 218a des Strafgesetzbuches darf eine Frau innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen abtreiben lassen, wenn sie dem Arzt einen Beratungsschein vorlegt. Die Beratung muss mindestens drei Tage vor dem Eingriff in einer staatlich anerkannten Konfliktberatungsstelle erfolgt sein. Diese soll die Frau ermutigen, die Schwangerschaft fortzusetzen.

Eine Abtreibung bleibt auch nach der zwölften Schwangerschaftswoche straffrei, wenn für die Schwangere Lebensgefahr besteht oder eine schwerwiegende körperliche oder seelische Beeinträchtigung droht. Ein Abbruch ist zudem bei einer Schwangerschaft infolge einer Sexualstraftat, etwa einer Vergewaltigung, möglich - aber dann nur innerhalb der ersten drei Monate. (Quelle: Spiegel Online)