Am Montag erfolgte eine Stellungnahme zu der Debatte um den Begriff "nafri" vom Bundesinnenministerium. (dpa)

Dies sei "keine offizielle Sprachregelung oder ein offizieller Begriff, den wir verwenden würden", sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Die Kölner Polizei hatte am Silvesterabend über den Kurznachrichtendienst mitgeteilt: "Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft. Infos folgen." Der Begriff "Nafri" wird im Polizeijargon intern für "nordafrikanische Intensivtäter" verwendet.

Der Begriff sei zwar "nicht originell, aber taugt auch nicht für eine tagelange Empörung", erklärte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka. Der Einsatz sei insgesamt gut verlaufen. Die Kölner Polizei habe diesmal "mit Konsequenz" Vorfälle wie vor einem Jahr verhindert, sagte der Bundestagsabgeordnete.

Auch die Bundesregierung zeigte sich mit dem Verlauf der Silvesternacht zufrieden. Sie sei "sehr erleichtert, dass die öffentlichen Silvesterfeiern weitgehend friedlich und vor allem ohne so schreckliche Vorfälle wie im vergangenen Jahr" abgelaufen seien, betonte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter. Dafür wolle sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ausdrücklich bei den Einsatzkräften der Polizei bedanken.

Der Sprecher des Innenministeriums sagte zu dem Vorwurf, die Polizei habe in Köln an Silvester Nordafrikaner diskriminiert, man werde "sehr genau schauen müssen, ob an dieser Behauptung etwas dran ist". (dpa)