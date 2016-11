Die Raute soll bleiben: Angela Merkel will eine weitere Legislaturperide Kanzlerin bleiben und tritt für die CDU als Kandidatin an. (dpa)

Eine Überraschung ist es wirklich nicht: Angela Merkel strebt beim kommenden CDU-Parteitag in Essen erneut den Vorsitz und damit eine weitere Kanzlerkandidatur an. Wer auch sonst sollte für die Union ins Rennen gehen? Finanzminister Wolfgang Schäuble ist zu alt, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in den eigenen Reihen umstritten und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bundespolitisch ein eher unbeschriebenes Blatt.