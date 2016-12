Eliten als neues Feindbild: "die da oben". (dpa)

Vermutlich ist der deutsche Michel schon vor geraumer Zeit der politischen Korrektheit zum Opfer gefallen und darf nicht mehr zur Personifizierung der deutschen Volksseele herhalten. Dürfte er es noch, gehörte er umgehend zu einem Neurologen oder Psychiater. Denn er leidet unter einer klinisch manifesten Störung im Umgang mit Eliten.

Es brauchte nicht erst Rechtspopulisten, um eine aggressive Stimmung gegen "die da oben" zu schüren, gegen die politische, die Wirtschafts-, die Kultur- und die Bildungselite; gegen alle, die in irgendeiner Weise herausragen; außer im Sport, da braucht die Nation noch ihre Superhelden.

"Verpiss Dich, Elite!"

Unter der Überschrift "Verpiss dich, Elite!" bemerkte der "Spiegel"-Kolumnist Jan Fleischhauer vor einigen Tagen: "Alles, was einen Hierarchieunterschied oder ein Machtgefälle begründet, scheint heute verdächtig. So machen wir uns selber dumm." Anlass für Fleischhauers Kolumne war die Diskussion um Martin Schulz‘ mögliche Kanzlerkandidatur, gegen die eventuell sprechen könnte, dass Schulz kein Abitur hat. Angestoßen hatte die Debatte Gabor Steingart vom "Handelsblatt", dem postwendend Dünkel vorgeworfen wurde.

Man kann darüber streiten, wie man sich den Weg in die politische Elite bahnt. Niemand wird Schulz ernsthaft absprechen, das Rüstzeug fürs Kanzleramt mitzubringen. Aber offenbar ist es bereits unanständig, die Frage nach Schulz‘ Schulabschluss aufzuwerfen, einerlei, wie die Antwort ausfällt. Die Unterscheidung nach Schulabschluss steht der Gleichmacherei entgegen, die sich im politisch korrekten Deutschland breitmacht. Wo der postulierte Anspruch nicht von alleine funktioniert, wird nachgeholfen – von staatlicher Seite durch Regulierungen aller Art, durch Quoten und neue Vokabeln, vonseiten der Meinungs- und Stimmungsmacher durch Deutungshoheit und moralischen Druck.

Ernstzunehmende Beruteilungen sind verpönt

Ernstzunehmende Beurteilungen und Benotungen sind seit geraumer Zeit verpönt, dafür brechen sich im Internet, wo sowohl Bewertungen als auch Feiglingen endlos Raum gegeben wird, folgenlos Urteile und Vorurteile in einer Radikalität Bahn, die nicht selten einer verbalen Hinrichtung gleichkommt. Leistung gilt nicht unbedingt als erstrebenswert. Konservativ ist keine grobe Einordnung einer politischen Haltung oder eines wirtschaftlichen Grundsatzes mehr, sondern mausert sich zum Schimpfwort. Wirtschaftlicher Erfolg ist eher suspekt, dass er durch Arbeit, Wissen und Geschick zustande gekommen sein könnte, wird tendenziell bezweifelt. Hierarchien sind flach, man diskutiert mit Kindern auf Augenhöhe.

In Bremen tun sich Sozialdemokraten mit Privatschulen schwer, obwohl der Zustand des staatlichen Schulsystems eine kostenlose Eins-a-Werbung für sie ist. Auch mitder Eliteuniversität in Grohn hadern viele, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern aus ihrem Weltbild heraus. So etwas wie Stolz auf die Jacobs University wird im Rathaus erst herausgekramt, wenn ein Festakt ansteht oder Fremde kommen, um die Einrichtung zu preisen. Bremens wirtschaftliche Spitze scheint den Eindruck zu gewinnen, von dieser Regierung nicht mehr wohlgelitten, sondern inzwischen eher geduldet zu sein. Ein deutlicher Hinweis auf das zerrüttete Verhältnis ist der geplante Umzug der Sparkasse vom Brill in den Technologiepark. Dass der Senat nicht in die Erwägungen einbezogen und denkbar kurzfristig über den Entschluss informiert wurde, ist eine wohlkalkulierte Provokation, eine Retourkutsche, vielleicht sogar eine Kampfansage.

Gleichmacherei und soziale Gerechtigkeit nicht ein und dasselbe

Der "Fokus" beschrieb unlängst, wie Rot-Rot-Grün Berlin umkrempeln will. "Deklariert wird die Politik des linken Bündnisses als eine Steigerung der sozialen Gerechtigkeit. Eine solche Politik wäre grundsätzlich nicht falsch – in Berlin ebenso wenig wie im Rest der Republik –, würde sie nicht in Gleichmacherei und Bevormundung münden". Eine Regierung, die intellektuelle und wirtschaftliche Eliten ablehnt und -würgt, weist einer Elite endlose Macht zu: sich selbst.

Gleichmacherei und soziale Gerechtigkeit sind nicht ein und dasselbe. Wenn man Hauptschulklassen Oberschulklassen nennt, ändert das noch nicht viel an den dort erworbenen Fähigkeiten. Selbstverständlich kann man sich in der Gleichmacherei nach oben orientieren und die Elite zum Maßstab für alle machen, zumindest theoretisch. In der Praxis geschieht meist das Gegenteil: Der Maßstab wird nach unten korrigiert. Man hält das Stöckchen tiefer, über das der dumme, deutsche Michel springen darf.