Am CDU-Parteitag in Essen nimmt auch der Bremer Landesverband teil. (dpa)

Ein kleiner Knüller findet sich beim Passus über die Zukunft der Automobilindustrie: Bei der E-Mobilität soll der Staat noch mehr Kaufanreize schaffen und vor allem die Ladeinfrastruktur ausbauen – zur Gegenfinanzierung soll der Steuervorteil von Dieselfahrzeugen gegenüber Benzinern schrittweise abgesenkt werden.

Infrastruktur in jeder Form durchzieht den Antrag C 69. Beim Verkehr etwa soll der Bund seine Investitionen stetig um mindestens zehn Prozent pro Jahr aufstocken. Damit die Projekte dann auch zügig umgesetzt werden können, soll das Verbandsklagerecht dagegen beschränkt werden. Hier schwingen offensichtlich die Erfahrungen bei der Weservertiefung und beim Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) mit. In der EU wiederum sollen öffentliche Mittel für die Hafeninfrastruktur auch künftig nicht als Beihilfen gewertet werden.

Wichtig ist Bremen auch digitale Wirtschaftsförderung

Wichtig ist den Bremern auch die digitale Wirtschaftsförderung: Sie fordern ein flächendeckendes Breitbandnetz von mindestens 50 Mbits/s, in Gewerbegebieten und Ballungszentren soll es mindestens doppelt so leistungsstark sein. Für Start-Up-Unternehmen wünscht man sich leichteren Zugang zu Risikokapital. Wer Anteile an Start-Ups erwirbt, soll steuerwirksame Sofortabschreibungsmöglichkeiten erhalten.

Trotzdem pocht die Bremer CDU darauf, dass an der Schuldenbremse festgehalten wird: „Wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung gehört zum Markenkern der Union“, heißt es im Antrag. Deshalb wolle man auch „alle Versuche abwehren, diese durch eine allzu großzügige Interpretation der Ausnahmetatbestände aufzuweichen“. Das richtet sich vor allem gegen die Versuche der rot-grünen Landesregierung, Sonderbelastungen durch die Flüchtlingskrise gegenzurechnen.

Der kleinste Landesverband prescht damit quasi vor, aber der Vorsitzende Jörg Kastendiek versichert: „Es ist eine Grundlage. Wir stimmen uns eng mit Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ab.“ Das gilt natürlich auch für Mecklenburg-Vorpommern, obwohl das Ostsee-Land nicht zum sogenannten Soltauer Kreis gehört. „Häfen, Offshore-Technologie, Marine-Schiffbau – das betrifft uns doch alle gleichermaßen“, betont Kastendiek. Am Ende geht es ganz schnell: Ohne Wortmeldungen wird der Antrag in die Bundesfachausschüsse überwiesen.​