Autor Ferdinand von Schirach und der TV-Produzent Oliver Berben haben mit ihrem Projekt "Terror" das TV-Publikum für zentrale moralische Fragestellungen sensibilisiert, findet WESER-KURIER-Politikchef Joerg Helge Wagner. (dpa)

Nie waren sie sich so nahe, der liberale Ex-Innenminister Gerhart Baum und die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke. Stifter dieser wohl flüchtigen Geistesverwandtschaft sind der Autor Ferdinand von Schirach und der TV-Produzent Oliver Berben. Deren gemeinsames Projekt "Terror" fesselte am Montagabend nicht bloß knapp sieben Millionen Zuschauer in Deutschland (sowie Hunderttausende weitere in Österreich, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei) – es brachte auch die beiden Politiker schon vor der Ausstrahlung in Wallung. Genauer: an die Grenze des Rufs nach Zensur.

Wie kann öffentlich-rechtliches, von austarierten Interessengruppen kontrolliertes Fernsehen so etwas noch provozieren? Indem es relevante Fragen stellt, die Millionen umtreiben. Etwa jene: Ist die Verfassung tatsächlich klüger als jeder Einzelne? Und sind höchstrichterliche Urteile immer über jeden Zweifel erhaben? Das steckt hinter der vordergründigen Entscheidung, die das Publikum gleichsam als Schöffe treffen sollte: Ist ein Kampfpilot, der ein entführtes Zivilflugzeug abschießt, das ein Terrorist in ein voll besetztes Stadion lenken will, als Mörder zu verurteilen oder freizusprechen?

Rechtslage in Deutschland scheint eindeutig

Die Rechtslage in Deutschland scheint seit einem Grundsatzurteil vom Februar 2006 eindeutig: Menschenleben dürfen nicht gegen Menschenleben aufgerechnet werden, befand das Bundesverfassungsgericht. Es kippte damit das Luftsicherheitsgesetz des damaligen Bundesinnenministers Otto Schily, das den Abschuss im äußersten Notfall erlaubte.

Mit dem staatlich erlaubten Töten werde unschuldigen Passagieren der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner selbst willen zukomme, heißt es in der Begründung. Was aber ist mit dem Wert der ebenso unschuldigen Stadionbesucher, deren Leben der Staat quasi durch Unterlassen auslöschen ließe? Sowohl der fiktive Kampfpilot Lars Koch im Film als auch der sehr reale Ex-Verteidigungsminister Franz-Josef Jung berufen sich hier auf das Recht des "übergesetzlichen Notstands". Sie stellen also in letzter Konsequenz die eigene Gewissensentscheidung über geltendes Recht, über die Verfassung. Oder doch nicht?

"Entschuldigender Notstand"

Das deutsche Strafgesetzbuch kennt den "entschuldigenden Notstand". In Paragraph 35 heißt es: "Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld."

Nun hat der Bundeswehr-Pilot in dem von Schirach konstruierten Fall keine besondere Beziehung zu den Stadionbesuchern, die er retten will. Aber macht ihn allein das zum Kriminellen, gar zum Mörder? Die Alternative Mörder oder Retter ist der kardinale Webfehler bei "Terror". Egal, wie man die Tat des Kampfpiloten moralisch bewertet – es fehlen entscheidende Mordmerkmale: Heimtücke, vor allem aber niedrige Beweggründe.

Lars Koch handelt vollkommen uneigennützig; er weiß ganz genau, dass er mit dem Druck auf den Feuerknopf auch sein eigenes Leben ruiniert. Ihn als Mörder zu verurteilen, hieße, ihn auf exakt dieselbe Stufe zu stellen wie den Terroristen, der die Maschine entführt hat, um ein monströses Verbrechen zu begehen.

Schirachs Verdienst

Es erstaunt, dass dies auch in der anschließenden Talk-Runde unerwähnt blieb. Stattdessen wurde hochengagiert darüber gestritten, ob die Zuschauer mit ihrem klaren Freispruch-Votum (86,9 Prozent) gleich Artikel 1 des Grundgesetzes beerdigen wollten: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Dabei scheint das Rechtsempfinden des Publikums besser zu funktionieren, als es Baum und Jelpke in ihrem paternalistischen Misstrauen unterstellen. Es besteht durchaus ein Gespür dafür, dass der "entschuldigende Notstand" eben kein Freibrief zum Bruch des wichtigsten Verfassungsartikels ist, sondern dessen Folge. Individuelle Entscheidungen, und seien sie noch so dramatisch, sind anders zu bewerten als ein Gesetz, das dem Einzelnen solche Entscheidungen abnehmen soll.

Nein, Herrn Schirach ist sein Stück nicht "entglitten", wie Baum noch am Tag nach der Ausstrahlung zu Protokoll gibt. Es ist vielmehr sein Verdienst, ein Massenpublikum für ein komplexes juristisches Problem und eine zentrale moralische Frage zu interessieren und zu sensibilisieren. Das ist mit das Beste, was Medien leisten können. Erschreckend ist eher, wenn Politiker davor Angst haben.