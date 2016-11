Was denkt der Innensenator über die künftige Polizeiarbeit in Bremen-Nord? Wie viele Beamte sollen in den Wachen Dienst tun? Wann werden die dringend gebrauchten Kop-Stellen wieder eingerichtet? Werden Wachen wieder rund um die Uhr besetzt sein? Was passiert in Bremen-Nord bei Extremlagen, wenn in der Grohner Düne Clanstreitigkeiten zu eskalieren drohen? Wie funktioniert die Online-Wache?

Es gibt viele Fragen, die die Bürger Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) derzeit gerne stellen würden. Denkt der Senator zum Beispiel, dass die Polizei in Bremen-Nord noch so aufgestellt ist, dass sie die Sicherheit gewährleisten kann? Und warum sind viele Bürger davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist?

Eine Diskussion über die Polizeireform wird aber nicht geführt. Jedenfalls nicht mit der Polizei. Die Beiräte haben in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach betont, dass sie eine weitere Reduzierung der Polizeistärke in Bremen-Nord nicht hinnehmen und dass sie vor allem ihr Revier im Ort gestärkt sehen wollen. Das ist logisch: Sicherheit ist Lebensqualität. Selbst dann, wenn diese Sicherheit nur gefühlt ist. Und das Bedürfnis der Bürger ist augenscheinlich groß, einfach zur Wache zu fahren und dort auch einen Beamten sprechen zu können.

Auch die Gewerkschaft und sogar die Revierleiter haben Alarm geschlagen, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann.

Aber wie gesagt, weder Polizei noch Innenbehörde bieten einen offenen Diskurs an. Mitte Dezember will Ulrich Mäurer nach der derzeitigen Marschroute vor die Beirätekonferenz treten, um den Sachstand kundzutun. Bis dahin, so verlautet aus der Innenbehörde, steht der Senator für ein Interview zu diesem Thema nicht zur Verfügung. Auch nicht für diese Zeitung. Unsere diesbezügliche Bitte hat das HausMäurer freundlich, aber bestimmt abgelehnt. Heißt übersetzt: Erst wird die Reform intern festgezurrt, dann wird sie Beiräten und am Ende den Bürgern verkauft. Als Verbesserung.

Die Polizei setzt in ihrer täglichen Arbeit, wenn es um Auseinandersetzungen geht, häufig auf sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen. Eine vertrauensbildende Maßnahme wäre es auch, den Bürgern offen zu sagen, wohin sich die Polizeiarbeit in Bremen-Nord entwickelt.