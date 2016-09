Vor einer Moschee in Dresden wurde ein Sprengsatz gezündet. (Reuters)

Im selbst ernannten Elb-Florenz glauben die meisten Bürger – vier von fünf – an gar keinen Gott und bloß ein bis zwei Promille an Allah. Denen stehen ganze drei Moscheen zur Verfügung; eine davon wurde jetzt mit Sprengstoff attackiert. Und jeden Montagabend gehen hier seit zwei Jahren Tausende gegen die vermeintliche „Islamisierung des Abendlandes" auf die Straße.

Was ist eigentlich los in dieser Stadt, die so gerne weltoffene Metropole wäre, ein Symbol für Hoffnung und Wiedererblühen nach katastrophaler Zerstörung und Jahrzehnten des Verfalls? Man darf hoffen, dass sich dies auch die meisten Bewohner fragen – denn man muss fairerweise festhalten, dass sich der Anteil der Pegidisten mittlerweile ebenfalls im Null-Komma-Prozent-Bereich bewegt. Nur sind die halt im Gegensatz zu den Muslimen sichtbar und laut. Viele der Montagskrakeeler kommen zudem aus der sächsischen Provinz, wo es freilich in der Regel noch viel weniger Muslime gibt. Meistens gar keine.

Möglicher Tod von Menschen billigend in Kauf genommen

Jetzt ist in Sachsen der mögliche Tod von Menschen eindeutig billigend in Kauf genommen worden. Imam Hamza Turan, seine Frau und ihre beiden kleinen Söhne hatten schlichtweg Glück, weit genug von der Tür entfernt gewesen zu sein. Das bleibt natürlich nicht ohne Reaktionen aus der Politik. Es sei „kein Unterschied, ob das Ziel eine Moschee oder eine Kirche, eine Synagoge oder ein Tempel ist„, sagt der linke Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck. „Ein Anschlag auf ein Haus, in dem Menschen Gott verehren, ist barbarisch, sei es nun eine Kirche, Moschee oder Synagoge“, lässt sich fast wortgleich Frauke Petry zitieren.

Gerade will man wieder an das universell Gute im Menschen glauben, da legt die AfD-Chefin nach: „Angesichts der Verunglimpfungen, die in letzter Zeit von Seiten des politisch-medialen Establishments speziell auf das Bundesland Sachsen niedergingen, warnen wir davor, hier die nächste verbale Eskalationsstufe zu zünden." Das ist nun wirklich infam. Was es in Sachsen gibt, ist eine beunruhigende, weil flächendeckende Häufung fremdenfeindlicher Gewalt: Clausnitz, Heidenau, Freital, Bautzen, Meißen, Leipzig... Was es in ganz Deutschland nicht gibt, ist Gewalt oder Diskriminierung, die sich deshalb gegen Sachsen richtet – zum Glück!

Was also versteht Petry unter verbaler Eskalation? Wenn der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas befindet, dass „Rechte zum großen Angriff auf die Demokratie und andere Kulturen„ blasen? Wenn die Leipziger Islamwissenschaftlerin Verena Klemm analysiert, dass Muslime „zu einem Kollektiv gemacht werden, das unserer Gesellschaft gerade auch in Sachsen feindlich gegenüber steht“? Beide haben doch Recht!

Klemm, die zu Jahresbeginn das Buch „Muslime in Sachsen„ vorlegte, setzt auf Differenzierung statt Eskalation: „Es gibt Muslime, vor denen man Angst haben kann und die man mit Recht hier nicht haben will“, sagt sie und verweist auf starke Radikalisierung und Übersexualisierung in der islamischen Welt. Dann aber betont sie, dass die hier lebenden Muslime eben aus ganz unterschiedlichen Regionen und damit auch Traditionen kommen und zumeist Glaubensfreiheit und Toleranz hier sehr zu schätzen wissen.

Harte Nazis und verbiesterte Spießbürger

Harte Nazis, die sich aus dem irren Hantieren mit den Begriffen Volk, Rasse und Religion eine Ideologie gebastelt haben, wird man damit nicht erreichen. Auch nicht verbiesterte Spießbürger, die die Schuld für jedes persönliche Ungemach eigentlich bei jedem Fremden suchen: mal bei den Wessis, den „Fidschis", den Amis, dann bei den Asylbewerbern oder eben den Muslimen. Die große Mehrheit der Dresdner, der Sachsen tickt zum Glück nicht so. Sie müssen jedoch öfter lautstark und bunt zeigen, dass sie eben auch die Mehrheit sind.

Eine prima Gelegenheit ist das kommende Wochenende, wenn ihre Landeshauptstadt Gastgeberin der zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit ist. Man kann die „Türckische Cammer“ im Residenzschloss präsentieren und daran erinnern, dass bald die Hälfte der hier lebenden Muslime nun auch Bundesbürger sind. Also sollten möglichst viele aus anderen Bundesländern hinfahren. Ein Dresden-Boykott wäre unfair und unpolitisch: Man darf diese wunderbare Stadt nicht sich selbst überlassen – und schon gar nicht dem braunen Mob.

