„Wir sind sichtlich verwundert. Mit der geplanten Umstrukturierung der Wirtschaftsförderung sollte in erster Linie das Ziel verfolgt werden, die Strukturen effizienter zu machen“, sagte Björn Fecker, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. „Von einem zusätzlichen Ausbau der Behördenstruktur im Wirtschaftsressort war bisher nie die Rede.“

Die Pläne sehen vor, dass Marita Wessel-Niepel, derzeit noch Leiterin des Stadtamts, am 1. Januar 2017 zum Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen wechselt. Dort soll sie in leitender Funktion die Bereiche Markt- und Gewerbeangelegenheiten in einer neuen Abteilung bündeln. Das Stadtamt, zuletzt immer wieder ein Problemfall in Bremen, soll aufgelöst werden. Die Behörde wird bis Jahresende in mehrere kleine Einheiten aufgeteilt (wir berichteten).

„Noch bevor die Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung und der Behörde die parlamentarischen Gremien erreicht hat, werden hier offensichtlich schon Fakten geschaffen“, sagte Grünen-Politiker Fecker. Der Bund der Steuerzahler positionierte sich ebenfalls gegen die Bildung einer neuen Abteilung beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Sachlich sei die Erweiterung des Ressorts nicht zu rechtfertigen, sagte Carl Kau, Bremer Vorstandsmitglied des Verbandes. Die behördlichen Aufgaben zum Frei- und Weihnachtsmarkt sowie zu Gewerbean- und -ummeldungen könnten in der bisherigen Senatsabteilung „Wirtschaft“ sachgerecht geleistet werden.

Wessel-Niepel ist "die falsche Wahl"

Mit der Besetzung Marita Wessel-Niepel habe man darüber hinaus die falsche Wahl getroffen. „Es hat den Anschein, dass die letztlich im Stadtamt gescheiterte Leiterin untergebracht werden muss, sagte Kau. „Das gelingt nur mit Zusatzkosten für die Steuerzahler und zeigt, dass der rot-grüne Senat nicht wirklich sparen will“.

Zu Wessel-Niepels neuen Aufgaben gehört ab Januar unter anderem auch die Planung des Freimarkts. Die Bremer Schausteller fühlen sich von der Politik übergangen. „Wir sind sehr enttäuscht“, sagte Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbandes. „Von unserer Seite haben wir uns immer um höchste Transparenz bemüht. Da kann ich es nicht verstehen, dass wir von solchen Plänen aus der Zeitung erfahren.“

"Freimarkt ist Bremens höchstes Kulturgut"

Der Schaustellerchef warnte davor, den Freimarkt an den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen zu übergeben. „Es gibt in dieser Stadt wenig Projekte, die dieses Ressort nicht gegen die Wand gefahren hat“, sagte Robrahn. Der Freimarkt sei Bremens höchstes Kulturgut. „Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Volksfest auch kaputt gewirtschaftet wird.“

Holger Bruns, Sprecher des Wirtschaftsressorts kann die Aufregung um die neue Abteilung nicht nachvollziehen. Die Senatoren für Inneres und Wirtschaft seien schon vor einiger Zeit darüber übereingekommen, dass die Bereiche Markt und Gewerbe im Wirtschaftsressort am besten aufgehoben seien. Das allein sei aber noch kein Anlass, sich Sorgen zu machen.

Bremen will mittelfristig seine Wirtschaftsförderung neu organisieren und den Großmarkt Bremen mit der Messe in einer neuen Gesellschaft zusammenlegen. Es gebe auch Gedankenspiele, den Freimarkt dazu zu holen, sagte Bruns, „solche Überlegungen können aber nur zusammen mit den Schaustellern entwickelt werden.“ Man wolle die versäumten Gespräche nun „intensiv nachholen“.

Software-Problem legt Stadtamt lahm

Das Stadtamt in Bremen kommt nicht aus der Schusslinie: Am Donnerstag legte ein Software-Update in allen drei Servicecentern die Rechner lahm. Bearbeitet wurden deshalb vorübergehend nur dringende Notfälle. Seit Freitagmittag ist der Fehler behoben, der Betrieb gehe am Dienstag ganz normal weiter, sagte Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel. Sie rate aber allen Menschen ohne Termin, mit ihren Anliegen erst ab dem 10. Oktober wieder ins Stadtamt zu kommen. Erst dann werde voraussichtlich der entstandene Bearbeitungsstau abgearbeitet sein. Alle Kunden, die bereits einen Termin vereinbart haben, würden aber ganz normal bedient.