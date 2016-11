Die Wall Street trotzte dem Erfolg von Trump. (imago)

Auch die anderen US-Aktienindizes hielten sich ungeachtet der Sorgen, die ein möglicher Erfolg des Republikaners vor der Wahl ausgelöst hatte, vergleichsweise gut. Der marktbreite S&P-500-Index gewann 0,34 Prozent auf 2146,88 Zähler, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,24 Prozent auf 4793,44 Punkte nachgab. An den europäischen Börsen legte sich der anfängliche Schreck über den Wahlausgang ebenfalls.

Trump dürfte seine beunruhigenden Pläne für die Einwanderung oder eine protektionistische Handelspolitik letztlich abmildern, meinte Analyst Andrew Garthwaite von der Bank Crédit Suisse. Zudem könnten sich die geplanten höheren Staatsausgaben und eine Senkung der Unternehmenssteuern positiv auf Aktien auswirken.

Zu den größten Gewinnern an der Wall Street zählten die Aktien von Pharmakonzernen. Ein Sieg der Demokratin Hillary Clinton hätte laut Händlern Befürchtungen über eine Begrenzung von Medikamentenpreisen weiter verstärkt. Im Dow besetzten Pfizer, Merck & Co sowie Johnson & Johnson mit Gewinnen zwischen zweieinhalb und sieben Prozent vordere Plätze. An der Nasdaq zogen die Titel der Biotech-Unternehmen Biogen und Amgen um jeweils mehr als sechs Prozent an.

Die Aktien von Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, General Dynamics und Northrop Grumman waren mit Kursaufschlägen von jeweils mehr als fünf Prozent ebenfalls auf dem Vormarsch. Trump habe bereits weitere 90 000 Soldaten, 42 zusätzliche Schiffe und 100 weitere moderne Kampfflugzeuge sowie ein besseres nukleares und raketengestütztes Abwehrsystem angekündigt, sagte ein Börsianer.

Dagegen sanken die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth um gut zwei Prozent und die des Klinikbetreibers HCA Holdings stürzten sogar um 14 Prozent ab. Sie litten darunter, dass die unterlegene Kandidatin Clinton sich für fortgesetzte staatliche Subventionen von Medicaid ausgesprochen hatte - ein Gesundheitsfürsorgeprogramm unter anderem für Personen mit geringem Einkommen.

Auch Solaraktien wurden gemieden: Die Papiere von First Solar etwa knickten um rund vier Prozent ein. Trump will die alten Energien wiederbeleben und sich damit einem weltweiten Trend widersetzen.

DAX trotzt Trump

Den deutschen Aktienmarkt hat der Sieg von Trump am Mittwoch nur kurzfristig erschüttert. Nachdem der Dax zum Handelsstart um knapp 3 Prozent gefallen war, schmolzen die Verluste bis zum frühen Nachmittag komplett zusammen.

Nachdem die New Yorker Wall Street entgegen den pessimistischen Prognosen freundlich eröffnet hatte, kletterte auch der deutsche Leitindex ins Plus und gab im Schlussgeschäft nochmal kräftig Gas.

Letztlich gewann der Dax 1,56 Prozent auf 10 646,01 Punkte. Das war gleichzeitig der höchste Stand des Handelstages. Der MDax endete 0,24 Prozent höher bei 20 664,59 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,19 Prozent auf 1750,89 Punkte vor.