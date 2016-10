Der Neubau der Bremer Landesbank am Domshof: Etwa 100 Millionen Euro hat das Projekt verschlungen. Hier regiert künftig komplett Hannover. (dpa)

Einen Untersuchungsausschuss zur Bremer Landesbank (BLB) gibt es in der Bremischen Bürgerschaft nicht. Es war die CDU-Fraktion, die sich dagegen entschied, die dramatische Schieflage des Instituts und schließlich den Notverkauf der Bremer Anteile an die NordLB von einem solchen mit Sonderbefugnissen ausgestatteten parlamentarischen Gremium aufarbeiten zu lassen. Stattdessen befasst sich seit einigen Wochen der Controlling-Ausschuss der Bürgerschaft mit der Krise. Dort sitzen Abgeordnete, die Bremens Unternehmensbeteiligungen kontrollieren sollen.

Doch eigentlich kennt diese Runde seit der ersten Sitzung im Juni nur ein Thema: die Krise der Landesbank. Der Ausschuss hat sich zu einer Art „Untersuchungsausschuss light“ entwickelt. Dutzende von Fragen haben die Abgeordneten von CDU, FDP und der Linken Finanzsenatorin Karoline Linnert bereits vorgelegt, einige hatte die Grünen-Politikerin bereits vergangenen Monat in einem schriftlichen Bericht beantwortet. Nun haben die Oppositionsfraktionen nachgelegt: mit einem umfangreichen Katalog weiterer Fragen. Allein die neue Berichtsbitte der CDU umfasst insgesamt 19 Fragekomplexe.

Linnert gibt „nebulöse Antworten“

Mit Linnerts bisherigen Angaben sind CDU und FDP mehr als unzufrieden. So beklagt die Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Lencke Steiner, die „nebulösen Antworten“ der Senatorin. Wichtige Fragen zur Bewertung von Risiken oder bestimmten Geschäftspraktiken habe die Aufsichtsratsvorsitzende der Landesbank nicht beantwortet. Auch seien Teile ihrer Antworten „nachweislich nicht korrekt“, wie Steiner in einem Brief an den Ausschussvorsitzenden Arno Gottschalk (SPD) schreibt. So habe Linnert angegeben, die von Bremen gehaltenen BLB-Anteile hätten Ende 2014 mit einem Wert von 495 Millionen Euro in den Büchern gestanden; tatsächlich seien es 502 Millionen gewesen.

Auch das Ausschuss-Mitglied Jörg Kastendiek (CDU) spricht von einer „mangelnden Informationsbereitschaft“ des Finanzressorts. Zudem seien Antworten teilweise widersprüchlich gewesen. Die Zusage, den Parlamentariern auf Wunsch unverzüglich Einsicht in die Akten zur Landesbank-Krise zu gewähren, habe das Ressort nicht eingehalten. Auf eine diesbezügliche Anfrage vom 23. Oktober habe Linnerts Haus bis dato noch nicht reagiert.

Finanzstaatsrat Dietmar Strehl verteidigt die Informationspolitik der Senatorin. Keinesfalls würden dem Ausschuss Informationen vorenthalten. „Wir können aber nicht jede Frage sofort beantworten“, sagt Strehl. Allerdings seien manche Fragen der Abgeordneten derart allgemein formuliert, dass sich das Finanzressort nicht in der Lage sehe, Sachverhalte aufzuklären. Den Vorwurf falscher Angaben weist er zurück: „Das stimmt einfach nicht.“ Der Bilanzwert der Anteile sei korrekt angegeben worden.

Ausschuss hat brisante Infos zutage gefördert

Immerhin: Zumindest einige potenziell brisante Informationen hat der Ausschuss schon zutage gefördert. So hatte der scheidende BLB-Chef Stephan-Andreas Kaulvers die Parlamentarier bei ihrer vergangenen Sitzung darüber informiert, dass die massiven Probleme der Landesbank schon sehr früh intern diskutiert wurden.

So seien diese bereits Anfang Juli bei einer Sitzung des Risikoausschusses im Aufsichtsrat Thema gewesen. Als das Kontrollgremium im September 2015 zusammenkam, sei die Notwendigkeit einer Kapitalspritze deutlich zur Sprache gekommen; Stresstests hätten ergeben, dass angesichts der milliardenschweren Schiffskredite im Portfolio der Bank eine solche Stützungsaktion der Eigner bei einer anhaltenden Krise der Branche nötig gewesen sei.

Auch von einem „Worst-Case-Szenario“, das der Vorstand erarbeitet und den Trägern vorgelegt habe, hatte Kaulvers den Abgeordneten berichtet. Spätestens im Herbst 2015 seien alle bankinternen Maßnahmen zur Sicherung der Kapitalausstattung ausgeschöpft gewesen. Öffentlich geworden war die bedrohliche Schieflage der BLB ein halbes Jahr später; erst Anfang Juni hatte die Landesbank in einer Ad-hoc-Mitteilung darauf hingewiesen, dass frisches Kapital zur Stützung der BLB nötig sei – wegen einer Vorgabe der Europäischen Zentralbank, die Schiffskredite in der Bilanz mit 700 Millionen Euro weniger zu veranschlagen.

FDP dringt auf genaue Angaben

Zu diesem Punkt haben die Abgeordneten der Finanzsenatorin zahlreiche neue Fragen vorgelegt. So will die Linken-Fraktion wissen, warum Linnert nicht schon im Herbst 2015 prüfen ließ, ob eine Kapitalspritze des Landes Bremen nach EU-Beihilferecht überhaupt möglich gewesen wäre. Die FDP dringt auf genaue Angaben, was die Führungsgremien der BLB konkret unternahmen, „um die Kapitalausstattung der Bank weiterhin zu sichern“. „Unsere Vermutung ist, dass man das Problem 2015 negiert hat und dass die Finanzsenatorin schlicht überfordert war“, sagt auch Kastendiek.

Weitere Informationen verlangen die Parlamentarier zudem zur Frage, wie der zwischen Bremen und Niedersachsen verhandelte Kaufpreis für die BLB zustande kam. Wie Linnert dem Ausschuss gegenüber angab, hatte sie für den Bremer 40-Prozent-Anteil an der Bank zunächst mindestens 480 Millionen Euro verlangt; der Mehrheitseigner NordLB habe dagegen nur 100 Millionen Euro geboten.

Am Ende einigte man sich im August auf 262 Millionen Euro, wovon 82 Millionen als Wert der Firmenbeteiligungen eingerechnet ist, die bislang von der BLB gehalten werden und mit dem Verkauf auf Bremen übertragen werden sollen. „Für uns ist nicht nachvollziehbar, wie man auf diesen Kaufpreis gekommen ist“, sagt Kastendiek. Abschließende Gutachten über den Wert der Bremer Landesbank habe es zum Zeitpunkt der Verkaufsverhandlungen offensichtlich nicht gegeben.