Wenn es nach Kristina Vogt ginge, könnte die Regierungsbank in der Bürgerschaft demnächst anders besetzt sein. (Frank Thomas Koch)

Nachdem in Berlin die AfD stark wuchs, aber auch die Linke zulegte, und sich in der Hauptstadt ein rot-rot-grünes Bündnis andeutet, wird auch in Bremen über neue künftige Regierungsbündnisse diskutiert. Für Debatte und teils auch Ärger sorgt ein Blog-Beitrag von Kristina Vogt, Chefin der Linksfraktion in der Bürgerschaft.

Darin kritisiert sie, Bremen biete fünfzehn Monate nach der Bürgerschaftswahl politisch „ein trostloses Bild“. Unter dem früheren Bürgermeister Jens Böhrnsen sei Bremen nur noch verwaltet worden, nun funktioniere nicht einmal mehr die Verwaltung.

Vogt schießt gegen die Grünen

Vogt bezeichnet nicht nur das „vermeintlich progressive“ Projekt Rot-Grün als gescheitert, sie schießt auch explizit gegen die Grünen, die als „Partei der Besserverdienenden“ eine gesellschaftliche Minderheit vertreten würden. Zugleich fordert die Fraktionschefin ihre eigene Partei auf, ein Regierungsprogramm zu formulieren.

Vogt bringt im Gespräch mit dieser Zeitung ein rot-rotes Regierungsbündnis für Bremen offensiv ins Gespräch. „Natürlich ist Rot-rot eine Option, weil es zwischen SPD und Linken inhaltlich die größten Übereinstimmungen gibt“, betont die Fraktionschefin.

Eine Verlängerung von Rot-Grün dagegen sei „nur eine Verlängerung von Quälerei und Stillstand“. Vogt: „Wir würden mitregieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“ Wichtig dafür sei eine Erneuerung der Sozialdemokraten – diese müssten gewillt sein, stark in Bildung und Ausbildung zu investieren, um die soziale Spaltung real zu bekämpfen.

Eine Bremer Linke, die sich für eine Koalition mit der SPD anbietet, das sind durchaus neue Töne aus der Linksfraktion, die bislang vor allem als Opposition auftritt. Und aus SPD-Kreisen ist zu hören, dass eine rot-rote Koalition durchaus eine Option sein könne – Rot-Rot könne ebenso wie Rot-Schwarz perspektivisch eine Alternative zu Rot-Grün darstellen. Zuletzt gab es diverse Konfliktthemen in der Regierungskoalition.

Kritik der Grünen

Die Kritik der Grünen an Projekten wie dem Offshore Terminal Bremerhaven (OTB), der Weservertiefung und der geschlossenen Unterbringung für kriminelle Jugendliche sorgt bei den Sozialdemokraten für Verärgerung. Dort sieht man Gemeinsamkeiten mit den Grünen schwinden, mancher hat bei der SPD den Eindruck, in der dritten Legislaturperiode Rot-Grün gebe es nicht mehr viele gemeinsame Großprojekte im Koffer der Koalition.

Bei den Grünen wiederum hatten einige – nachdem sich der Aufruhr nach der verlustreichen Bürgerschaftswahl 2015 etwas gelegt hatte – das Gefühl, man sei als Partei zuvor in der Koalition zu wenig mit eigenen Positionen präsent gewesen.

Die Bremer SPD-Chefin Sascha Aulepp möchte sich auf Nachfrage zu einem rot-roten Bündnis nicht äußern – und auch nicht zu einem Drei-Parteienbündnis, das nötig werden könnte, falls die AfD in Bremen wächst, und selbst eine große Koalition keine Mehrheit mehr erzielen sollte. „Wir haben eine stabile rot-grüne Koalition, zwei Parteien haben sich zusammen gerauft und haben auch verschiedene Positionen, aber ich sehe derzeit keinen Grund, über neue Bündnisse nachzudenken.“

Bei den Grünen dürfte das Koalitionsangebot der Linken an die SPD nicht für Freude sorgen. Landeschef Ralph Saxe betont, für Spekulationen über künftige Koalitionen sei es drei Jahre vor der nächsten Bürgerschaftswahl zu früh. Er kann trotz Kritik der Grünen an mehreren Großprojekten der Koalition keine Absetzbewegung in seiner Partei gegenüber der SPD erkennen.

Ralph Saxe steht zu der Koalition

„Bei Themen wie dem OTB und der Weservertiefung hat sich der Sachstand verändert, aber wir bewegen uns innerhalb des Koalitionsvertrags. Ich stehe zu dieser Koalition und möchte sie fortsetzen.“ Saxe weist darauf hin, dass es nach den jüngsten Umfragewerten in Bremen weder für Rot-Rot noch für Schwarz-Grün eine Mehrheit gäbe.

Nach Werten einer Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des WESER-KURIER kam Rot-Grün im Frühling nur noch auf 45 Prozent der Stimmen. Allerdings käme Rot-Rot der Umfrage zufolge gerade einmal auf 39 Prozent und Schwarz-Grün auf 38 Prozent. „Man ist auch in Bremen gezwungen, über Dreierbündnisse nachzudenken“, sagt Saxe mit Blick auf die Wahlergebnisse in Berlin.

Nach der Wahl in der Hauptstadt deutet dort vieles auf eine rot-rot-grüne Koalition hin. Für Bremen gilt ein solches Bündnis aus Sicht vieler politischer Akteure als unwahrscheinlich – es sei denn, die AfD wüchse so stark, dass ein solches Dreier-Bündnis aus Sicht von SPD, Grünen und Linken als notwendig erschiene.

Gegensätzlich Positionen

Allein die Positionen von Grünen und Linken in der Haushaltspolitik sind in Bremen geradezu gegensätzlich: Die Grünen wollen sparen und den nächsten Generationen nicht noch mehr Schulden hinterlassen. Die Linken dagegen setzen darauf, dass ein armer Stadtstaat wie Bremen in seiner derzeitigen Lage auch Schulden machen muss, um die soziale Spaltung zu bekämpfen.

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und Fraktionschefin Kristina Vogt (Linke) als Teil derselben Regierung kann sich mancher in Bremen nur schwer vorstellen. Auch Schwarz-Grün ist im kleinsten Bundesland nicht ganz einfach: Die CDU hat ihre Probleme mit dem grünen Spitzenpersonal in Bremen, die Grünen sprachen zuletzt ungern öffentlich über Schwarz-Grün im Stadtstaat.

Die Christdemokraten als größte Oppositionspartei setzen darauf, sich nach der nächsten Wahl einen Koalitionspartner aussuchen zu können – dafür kämen prinzipiell alle Parteien außer AfD und Linken infrage. „Wir wollen stärkste Partei werden und nicht von einem Koalitionspartner abhängig sein“, betont CDU-Landeschef Jörg Kastendiek.

„Wir favorisieren ein Bündnis, bei dem wir den Regierungschef stellen.“ Und die FDP sieht sich zunächst als Oppositionspartei, wäre aber prinzipiell offen für Bündnisse mit allen Parteien außer AfD und Linken, mit denen die Liberalen wenig Überschneidungen sehen.