Ging bei der Übernahme der Bremer Landesbank alles mit rechten Dingen zu? (dpa)

„Das ist vollkommener Unsinn“, sagte am Mittwoch ein Sprecher der NordLB. Radio Bremen hatte darüber berichtet, dass das Bremer Finanzressort offenbar den Verdacht hegt, die NordLB habe bei der Übernahme der Bremer Landesbank (BLB) zu unlauteren Mitteln gegriffen. Spekuliert wurde darüber, ob die NordLB daran gedreht haben könnte, dass das Bremer Institut eine so hohe Risikobewertung seines Schiffsportfolios von der Europäischen Zentralbank erhalten hat. Bekanntlich muss die BLB faule Schiffskredite für 700 Millionen Euro berichtigen. Das konnte die Bank nicht, die BLB wurde am Ende vom Mutterkonzern NordLB übernommen.

Aus dem Finanzressort hieß es am Mittwoch: „Wir haben lediglich Akteneinsicht bei der EZB beantragt“, so Dagmar Bleiker, Sprecherin von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne). Bisher habe es weder eine Zu- beziehungsweise eine Absage bezüglich dieser Anfrage gegeben.

Einflussnahme hätte keinen Sinn gemacht

„Das kommentieren wir nicht“, sagte eine Sprecherin von Niedersachsens Finanzminister und NordLB-Aufsichtsratschef Peter-Jürgen Schneider (SPD). Eine Einflussnahme hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht, hieß es in Hannover aus dem Umfeld der NordLB. Die schlechte Bewertung der faulen Schiffkredite der BLB habe schließlich auch die Bilanzen des Hauptanteileigners, der NordLB , erheblich vermiest. Das könne ein angeblich geringer ausgefallener Kaufpreis längst nicht wettmachen.

Die NordLB überweist für den ihr noch fehlenden 41-prozentigen Anteil insgesamt 262 Millionen Euro. Bremen hatte vor vier Jahren kreditfinanziert für die Anteile 480 Millionen Euro gezahlt. Die ganze Thematik des Eigentümerwechsels sei Sache der Träger, so ein Sprecher der BLB. „Auch Teilaspekte, die damit in Zusammenhang stehen, kommentieren wir nicht.“

Ob an dieser Geschichte etwas dran sei, könne man derzeit nicht beurteilen, sagt Jens Eckhoff, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion: „Frau Linnert hat ja von Anfang an Abstand davon genommen, Transparenz in Sachen BLB hineinzubringen.“ Hinzu komme, dass sie dafür gesorgt habe, dass die Kommunikationsebene zwischen Hannover und Bremen gestört sei. „Ihre Äußerung, im Zusammenhang mit der damals noch möglichen Übernahme der Landesbank durch die NordLB von Erpressung durch Akteure in Hannover zu sprechen, hätte ich gerne von ihr einmal erläutert bekommen.“

Grundsätzlich sei es bedauerlich, dass die EZB in der Regel einen Einblick in ihre Bewertungskriterien verweigere, sagt Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Die Aufsicht bei der EZB trage mit ihrer Informationsvermeidungspolitik dazu bei, dass von Anfang an auch Verschwörungstheorien kursierten. Natürlich habe die EZB-Aufsicht eindeutig einen Bemessungsspielraum. „Beispielsweise müssen die allgemeine Frachtratenentwicklung sowie auch die Verkaufswerte der Schiffe geschätzt werden.“ Die EZB müsse deshalb zumindest den Entscheidungsgremien ihre Kriterien mitteilen, sagte er.