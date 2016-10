Geht als Favoritin in die Delegiertenkonferenz der Sozialdemokraten: Sarah Ryglewski. (Frank Thomas Koch)

Demokratie lebt vom Wechsel, so sagt man. Für die Bremer Vertretung im Bundestag gilt das in abgewandelter Form. Seit 1949 wechselten die Inhaber der Direktmandate immer mal wieder, allerdings nur innerhalb der SPD. Fast sieben Jahrzehnte lang haben Bremen und Bremerhaven stets Sozialdemokraten als Wahlkreisvertreter nach Bonn und später Berlin entsandt. Anders gesagt: Wer die parteiinterne Vorentscheidung über die Kandidatur gewann, hatte praktisch das Ticket fürs Parlament gelöst.

Ob sich das bei der Bundestagswahl 2017 ein weiteres Mal bewahrheitet, muss man abwarten. Im Wahlkreis Bremen I, der den größten Teil der Stadtgemeinde ohne den Westen und Bremen-Nord umfasst, muss sich die amtierende Abgeordnete Sarah Ryglewski jedenfalls einer parteiinternen Kampfkandidatur stellen. Der Landtagsabgeordnete Arno Gottschalk hat sein Interesse am Direktmandat angemeldet.

Eine Richtungsentscheidung innerhalb der Bremer SPD ist mit der Alternative Gottschalk oder Ryglewski definitiv nicht verbunden. Es treten an: eine junge linke Verbraucherschützerin und ein älterer linker Verbraucherschützer. Biografie und Lebensalter sind die einzig greifbaren Unterschiede. Und selbst die werden von den Kandidaten noch rhetorisch eingeebnet.

„Jugend allein ist keine Qualität, Alter auch nicht“

„Jugend allein ist keine Qualität, Alter auch nicht“, sagt Sarah Ryglewski. Im Sommer 2015 war die gebürtige Kölnerin für den frisch gewählten Bürgermeister Carsten Sieling in den Bundestag nachgerückt. Im Finanzausschuss übernahm sie für die SPD die Funktion der Berichterstatterin für finanziellen Verbraucherschutz und einen Sitz im Petitionsausschuss – was man halt so zugewiesen bekommt als Parlamentsnovizin. Aber dabei muss es ja nicht bleiben.

Die bisherige politische Laufbahn der 33-Jährigen lässt auf eine gewisse Zielstrebigkeit schließen. Als Jugendliche war sie schon in Nordrhein-Westfalen in die SPD eingetreten, mit Mitte 20 war die damalige angehende Diplom-Politologin bereits Juso-Landesvorsitzende. Das Berufsleben außerhalb der Politik blieb eine kurze Episode. Ab 2009 koordinierte Ryglewski zwei Jahre lang das Sozialprogramm „Wohnen in Nachbarschaften“ in Osterfeuerberg und Woltmershausen. Als dann 2011 die Bürgerschaft neu gewählt wurde, zog sie erstmals in das Landesparlament ein. „Das Berufspolitikertum ist für mich keine Lebensperspektive“, beteuert die Neustädterin, sagt mit Blick auf 2017 aber zugleich: „Jetzt kann ich richtig loslegen.“

Anders als Sarah Ryglewski ist Arno Gottschalk ein Seiteneinsteiger in die Politik. Der SPD gehört er erst seit 2007 an. Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre in Marburg und Bremen hatte es der gebürtige Hesse zunächst schwer, beruflich Fuß zu fassen. Ihm schwebte eigentlich eine wissenschaftliche Laufbahn vor, doch die entsprechenden Stellen waren damals rar gesät. Über die Zwischenstation einer freien Mitarbeit erreichte Gottschalk schließlich eine Festanstellung bei der Bremer Verbraucherzentrale.

„Wir müssen finanzielle Entlastung für unsere Stadt erkämpfen“

Dort baute er die Beratungsangebote für Baufinanzierungen und Versicherungen auf. Den 60-Jährigen interessiert, kurz gesagt, alles, was mit Geld zu tun hat. Und weil Geld das ist, womit in der Politik etwas bewegt werden kann, sieht er sich als bestmöglicher Bremer Sachwalter in Berlin. „In den nächsten Jahren gibt es eine alles überragende Aufgabe: Wir müssen finanzielle Entlastung für unsere Stadt erkämpfen“, ist Gottschalk überzeugt. „Das geht nicht ohne fachliche Fundierung“, fügt er hinzu. Gemeint ist: Ich hab‘ sie, die Genossin Ryglewski nicht.

Mehr als diese kleine Spitze gegen die Titelverteidigerin wird man von Arno Gottschalk nicht hören. Dabei muss er eigentlich angreifen, muss die Delegierten aus den SPD-Ortsvereinen davon überzeugen, dass er die bessere Stimme Bremens in der Hauptstadt wäre. In der Konkurrenz mit Sarah Ryglewski ist Gottschalk strukturell im Nachteil. Sie kann als amtierende Bundestagsabgeordnete auf Stadtteilbereisungen die Basis streicheln, er nicht.

Zudem plagt er sich mit einer Aufgabe herum, von der er ursprünglich annahm, dass sie seinen parteiinternen Aufstieg befördern würde: die Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft. Arno Gottschalk ist der Mann, der die privatisierte Müllabfuhr für die öffentliche Hand zurückgewinnen soll. Er fungiert bei diesem wichtigen strukturpolitischen Projekt als Verhandlungsführer der Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten hatten die Rekommunalisierung als Gewinnerthema auf dem Zettel, mit dem man vor allem bei der Arbeiter-Klientel punkten wollte.

Gottschalk quält sich mit Mammutvorhaben

Doch aus der Wahlkampfrakete ist ein Bumerang geworden. Statt einer vollständigen Wiedereingliederung von Müllabfuhr und Straßenreinigung in den öffentlichen Dienst, wie sie den rund 300 Mitarbeitern der Nehlsen-Tochter Eno vorschwebt, kommt jetzt ein umständliches öffentlich-rechtliches Konstrukt zustande. Unter dessen Dach werden die Müllwerker ab 2018 letztlich doch wieder bei privaten Entsorgern beschäftigt sein.

Bei einer Demonstration vor der SPD-Parteizentrale ging Ende August der geballte Unmut der Eno-Beschäftigten über Arno Gottschalk nieder. Der hielt in der Diskussion mit den Arbeitern tapfer dagegen, wirklich punkten konnte er jedoch nicht. Gottschalk hofft, die Sache noch zum Positiven wenden zu können. Vorerst mag er nur zugestehen: „2011 hatte die Rekommunalisierung mehr Resonanz.“

Sarah Ryglewski kann seelenruhig zuschauen, wie sich ihr Konkurrent mit dem Mammutvorhaben quält. Sie geht als Favoritin in die Delegiertenkonferenz der Sozialdemokraten, bei der am 18. November ein Direktkandidat für den Wahlkreis Bremen I aufgestellt werden soll. Es müsste für sie schon eine Menge schiefgehen auf den letzten Metern. Sie ist besser vernetzt in der Bremer SPD. Die von Sozialindustrie und öffentlichem Dienst dominierte Funktionärsschicht neigt ihr grundsätzlich eher zu als ihrem Konkurrenten. Zu sagen, das Rennen sei bereits gelaufen, wäre allerdings übertrieben. Arno Gottschalk hat noch zwei Pfeile im Köcher. Am 27. und 31. Oktober treten die beiden Bewerber bei öffentlichen Veranstaltungen im Bürgerhaus Hemelingen und im Martinsclub gegeneinander an. „Ich sehe mich da nicht als Underdog“, macht sich Gottschalk Mut.