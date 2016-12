Die Werft hatte am Sonntag bekanntgegeben, sich künftig auf den Neu- und Umbau von Jachten und Prototypen sowie den Umbau von Kreuzfahrtschiffen konzentrieren zu wollen. (dpa)

Es sei die falsche Entscheidung, qualifiziertes Personal abzubauen und dann an den Ostseestandorten mühsam zusammenzusuchen, "anstatt uns mit dem Neubauprogramm hier mit Arbeit zu versorgen", sagte der Betriebsratsvorsitzende Daniel Müller am Montag. Er warte noch auf erste Informationen der Geschäftsführung zu den geplanten Entlassungen. Ein größerer Personalabbau sei am Wochenende auf einer Betriebsversammlung angekündigt worden.

Die Werft hatte am Sonntag bekanntgegeben, sich künftig auf den Neu- und Umbau von Jachten und Prototypen sowie den Umbau von Kreuzfahrtschiffen konzentrieren zu wollen. Die Reparatur von Schiffen werde aufgegeben. "Es ist katastrophal für unseren Standort", sagte Müller. Bei der Lloyd-Werft sind derzeit 448 Menschen beschäftigt, darunter etwa 50 Auszubildende.

"Wir müssen abwarten, wie die Vorstellung des Vorstandes ist, dann müssen wir versuchen, möglichst viele Arbeitsplätze zu retten", betonte Müller. Seit dem 4. Oktober herrscht Kurzarbeit auf der Werft. Seitens der Geschäftsführung gab es am Montag keine weiteren Informationen. Die Lloyd-Werft gehört zur malaysischen Genting-Gruppe, die ihre Kreuzfahrtschiffe mit Miliarden-Auftragsvolumen auf eigenen Werften in Mecklenburg-Vorpommern bauen will. (dpa)