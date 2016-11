Die Lloyd-Werft in Bremerhaven aus der Luft gesehen. (dpa)

Von offizieller Seite wird der Auftrag für die Lloyd-Werft in Bremerhaven noch nicht bestätigt, aber sie soll, so heißt es aus dem Umfeld, für den russischen Milliardär Roman Abramowitsch eine Luxusjacht bauen, berichtet der NDR. Problem am Auftrag: Er soll erst in der zweiten Hälfte 2017 produktionswirksam werden, erfuhr der WESER-KURIER.

Die Werft benötigt dringend Aufträge: Seit dem 4. Oktober sind etwa 100 Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit, und das soll mangels Aufträgen im November und Dezember ausgeweitet werden. Insgesamt hat die Lloyd-Werft 430 Beschäftigte.

Werft droht weiterhin Ausweitung der Kurzarbeit

Vor ein paar Monaten sah die mögliche Auftragslage für die Lloyd-Werft geradezu noch großartig aus: Die malaysische Genting-Gruppe hatte die Werft zum Jahreswechsel 2015/2016 komplett übernommen, um von ihr mehrere Kreuzfahrtschiffe bauen zu lassen. Im April hatte Genting Werften in Wismar, Rostock und Stralsund gekauft und in die Lloyd-Werft-Gruppe integriert. Schließlich verkündete Genting überraschend, dass die Milliarden-Aufträge für geplante Kreuzfahrtschiffe ausschließlich an den drei neu erworbenen Werftenstandorten in Mecklenburg-Vorpommern realisiert werden sollen. Das Geschäft bestand auf der Lloyd-Werft in jüngster Vergangenheit vornehmlich aus Reparaturaufträgen. Dieses Geschäft sei aber ein ganz kurzfristiges, hatte Werftvorstand Rüdiger Pallentin im September betont. Sollten neue Aufträge ausbleiben, müsse Kurzarbeit angemeldet werden.