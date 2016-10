Anlagen der Blohm+Voss-Werft im Hamburger Hafen. (dpa)

"Mit der Entscheidung des Bundeskartellamtes sind wir unserem Ziel, uns gemeinsam mit Blohm+Voss den künftigen Herausforderungen in einem schwierigen Marktumfeld zu stellen, einen bedeutenden Schritt näher gekommen", sagt Peter Lürßen, Geschäftsführender Gesellschafter der Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG, in einer Pressmitteilung vom Montag.

Auf den Kauf hatten sich beide Werften bereits im September geeinigt. Nach der offziellen Genehmigung durch das Bundeskartellamt folgt nun die Eigentumsübertragung mit dem bisherigen Eigentümer, den Fonds des britischen Private-Equity-Investors Star Capital Partners.

"Wir haben nun erstmals die Möglichkeit, uns einen umfassenden Einblick in die vorhandenden Werftstrukturen zu verschaffen und erste Schritte für die künftige Zusammenarbeit einleiten zu können. Dabei werden wir prüfen, wie wir die individuellen Eigenschaften der Werft effizient nutzen, die bisherige Balance zwischen unseren Standorten auch in Zukunft sicherstellen und die für uns Schiffbauer insgesamt schwierigen Zeiten angemessen und im Schulterschluss meistern können", so Peter Lürßen weiter.

Mit der Übernahme besteht die Lürssen-Gruppe aus sechs Werften mit 2800 Mitarbeitern. Lürssen will bei Blohm+Voss Marineschiffe fertigen sowie große Luxusjachten überholen und reparieren. Ob am Hamburger Standort auch neue Jachten gebaut werden könnten, hänge von der Marktentwicklung ab und lasse sich gegenwärtig noch nicht beantworten. Blohm+Voss hatte sich seit Jahren vergebens um einen Jachtauftrag bemüht. (wk/dpa)