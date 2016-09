Die größten Privatjachten der Welt entstehen auf der Lürssen-Werft in Bremen Vegesack. (Karsten Klama)

Spektakulärer Coup der Bremer Lürssen-Werft: Das in Vegesack ansässige Familienunternehmen schwingt sich mit dem Kauf von Blohm + Voss in Hamburg zu einer der größten Werften in Deutschland auf. Die Übernahme sei am vergangenen Wochenende mit Finanzinvestor und bisherigen Eigner Star Capital Partners vereinbart worden, teilte Lürssen am Mittwoch mit. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt.

Die auf Megajachten und Marineschiffe spezialisierte Lürssen-Werft steigt damit in eine andere Liga des Schiffbaus auf. Noch nie zuvor hat sie einen Wettbewerber in dieser Größenordnung zugekauft. „Es handelt sich um die bislang größte Übernahme“, sagte Peter Lürßen, der das Unternehmen zusammen mit seinem Vetter Friedrich führt, dem WESER-KURIER. In Zukunft werde seine Gruppe in sämtlichen norddeutschen Küstenländern vertreten sein – mit insgesamt 2800 Mitarbeitern.

Bei Blohm+Voss sind rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt

Außer in Bremen (Vegesack/Lemwerder und Aumund) sowie Hamburg hat Lürssen noch Standorte in Berne, Rendburg, Wolgast und Wilhelmshaven. Bei Blohm+Voss sind rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt. In Hamburg hatte Lürssen bereits 2012 die deutlich kleinere Norderwerft übernommen. In Bremen hat Lürssen derzeit etwa 1050 Beschäftigte. Zuletzt erreichte die Gruppe einen Umsatz von rund 850 Millionen Euro.

Künftig nimmt das Bremer Unternehmen – bislang schon einer der Weltmarktführer bei Luxusjachten – in der Branche eine ähnlich dominante Stellung ein wie die drei anderen deutschen Großwerften: Meyer in Papenburg, die malayische Genting-Gruppe mit ihren Standorten in Mecklenburg-Vorpommern und Bremerhaven sowie Thyssen Krupp Marine Systems, dem Spezialisten für Marineschiffbau in Kiel.

Interessant ist für Lürssen das gut laufende Geschäft der Hamburger mit der Wartung, Reparatur und dem Ausbau („Refit“) großer Kreuzfahrtschiffe. Hier verfügt Blohm + Voss mit dem 350 Meter langen Trockendock Elbe 17 über eine der größten Anlagen dieser Art in Europa, zudem hält die Werft die weltweit größte Drehbank für Antriebswellen bereit.

Bau von neuen Großkampfschiffen

Schließlich könnte die Erfahrung des Unternehmens im Marineschiffbau dem neuen Eigner Lürssen dabei helfen, den Zuschlag für einen neuen Milliardenauftrag der Bundesmarine zum Bau von neuen Großkampfschiffen zu erhalten.

Lürssen wolle die Anlagen von Blohm+Voss „in Zukunft nutzen, um unser aktuelles Angebot an Reparatur- und Refit-Leistungen abzurunden und unseren Kunden noch bessere Servicebedingungen anbieten zu können“, erklärte Peter Lürßen. „Zusätzlich möchten wir die Kompetenzen und Erfahrungen der Werft und ihrer Mitarbeiter im Neubau komplexer Marineschiffe nutzen, um deren Fertigung am Hamburger Standort fortzuführen.“

Fraglich hingegen dürfte sein, ob mit der Übernahme der Jachtbau bei Blohm+Voss in Hamburg noch Zukunft hat. Ob man die Werft auch hierfür nutzen werde, sei „zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu beantworten“, so Lürssen.

Übernahme der Hamburger gelingt erst im zweiten Anlauf

Der Bremer Werft gelingt die Übernahme der Hamburger erst im zweiten Anlauf. Bereits 2011 wollte Lürssen Blohm+Voss kaufen. Die Offerte stieß jedoch bei Management und Belegschaft auf harsche Ablehnung. Der damalige Eigner Thyssen Krupp verkaufte das Unternehmen schließlich an Star Capital Partners. Unter der Ägide des Finanzinvestors schrumpfte die Werft allerdings weiter und erhielt vor allem keine Aufträge zum Jachtneubau mehr.

Die Nachricht von der geglückten Akquisition löste am Mittwoch ein fast ungeteilt positives Echo aus. „Das ist eine große Chance für den maritimen Standort Hamburg“, sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Die Übernahme zeige, „dass es für den Schiffbau eine Zukunftsperspektive“ gebe, sagte Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Auch Meinhard Geiken, Chef der IG Metall Küste, sprach von einer „guten Nachricht“ für Blohm + Voss.

Lürssen wurde 1875 gegründet, Blohm+Voss zwei Jahre später. Beide Werften arbeiten bereits seit Längerem beim Bau von Marineschiffen zusammen – aktuell etwa bei Fregatten der Klasse F125 für die Deutsche Marine.