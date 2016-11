Wegen des Piloten-Streiks dürfte es an diesem Mittwoch am Check-in-Schalter der Lufthansa im Bremer Flughafen kaum Betrieb geben. (Christina Kuhaupt)

Turbulente Streikwoche für die Lufthansa und ihre Passagiere: Nahezu jeder zweite Flug der Marke Lufthansa könnte den vorläufigen Planungen zufolge am Mittwoch ausfallen. Schon am Dienstag hatten die von Verdi organisierten Flugbegleiter der Tochter Eurowings rund 60 Flüge verhindert, jetzt wollen die Piloten ihre Arbeit niederlegen. Insgesamt seien rund 100.000 Passagiere betroffen, teilte die Airline mit.

Dem Lufthansa-Sonderflugplan zufolge würde dem Streik am Mittwoch fast jeder zweite Flug der Marke Lufthansa zum Opfer fallen. Von den 876 streikbedingt gestrichenen Flügen sind 51 Interkontinentalverbindungen.

1.800 Flüge pro Tag

Insgesamt kommt die Marke Lufthansa auf rund 1.800 Flüge pro Tag. „2.124 von rund 3.000 geplanten Flügen der Lufthansa Group finden statt“, heißt es in der Mitteilung. Darin sind allerdings auch Flüge von Konzerngesellschaften enthalten, die von der VC nicht bestreikt werden, wie zum Beispiel Brussels, Swiss, Eurowings oder AUA.

Am Bremer Flughafen fallen einer Sprecherin zufolge alle sechs Lufthansa-Flüge von und nach München aus, sowie vier von fünf Flügen von und nach Frankfurt am Main. Insgesamt seien 20 Flüge betroffen.

Lediglich der Lufthansa-Flug mit der Startzeit 6.55 Uhr in Frankfurt landet in Bremen und startet von dort um 8.25 Uhr wieder Richtung Frankfurt. Reisende können ihren Flugstatus hier einsehen oder bei der Service-Hotline unter 069-86799799 erfragen.

14. Pilotenstreik

Lufthansa hatte am Dienstag noch versucht, mit einer einstweiligen Verfügung den 14. Pilotenstreik in Folge juristisch zu stoppen. Nachdem das Arbeitsgericht Frankfurt am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen den Streik abgelehnt hatte, kündigte Lufthansa-Anwalt Thomas Ubber unmittelbar die Berufung an.

Ein Richter des Landesarbeitsgerichts hält sich eigens zur Verfügung und soll noch am Abend entscheiden, wie eine Justizsprecherin mitteilte. Das Verfahren sollte um 22 Uhr fortgesetzt werden. Trotzdem dürfte sich an dem Notfallflugplan kaum mehr etwas ändern. Den hatte die Lufthansa bereits am Dienstagmittag veröffentlicht.

Im September 2015 hatte das Landesarbeitsgericht Hessen den Pilotenstreik der Vereinigung Cockpit für rechtswidrig erklärt, weil tariffremde Forderungen erhoben worden waren. Die VC hatte daraufhin den Streik abgebrochen und es vermieden, über tariffremde Themen wie die Ausweitung der Billigtochter Eurowings öffentlich zu reden.

Erstmals war in der laufenden Tarifauseinandersetzung im April 2014 gestreikt worden. Dieses Mal geht es ausschließlich um die Tarifgehälter von rund 5.400 Piloten der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings.

Tariferhöhungen von 22 Prozent

Die VC verlangt Tariferhöhungen von zusammen 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren bis April 2017. Der vorherige Tarifvertrag ist Ende April 2012 ausgelaufen, wirkt aber mit unveränderten Tarifgehältern fort.

Die VC hatte in der vergangenen Woche den Vorschlag des Unternehmens abgelehnt, in eine Schlichtung zu den offenen Gehaltsverhandlungen einzusteigen. Lufthansa hat nach eigenen Angaben ein Lohnplus von 2,5 Prozent für den 20 Monate längeren Zeitraum bis Ende 2018 angeboten. Auch andere Tarifthemen wie die Übergangsrenten sind noch ungelöst.