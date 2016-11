Bremens Innensenator Ulrich Mäurer. (dpa)

Herr Mäurer, Sie haben als Bremer Senator für Inneres gewissermaßen das kleinste Bundesland vertreten in einem riesigen Bündnis, das fast 930 Millionen Menschen umfasst. Das müssen Sie erklären.

Antwort: Die Parlamentarische Versammlung der Nato repräsentiert die Parlamente der Bündnisstaaten. Deutschland entsendet eine gemischte Delegation mit Vertretern des Bundestages und des Bundesrates. Ich gehöre zu Letzteren, vertrete bei der Nato aber gemeinsam mit den anderen Deutschland und nicht alleine Bremen.

Die Türkei ist seit dem Putschversuch und dem folgenden Ausnahmezustand kein „normaler“ Gastgeber mehr. Was haben Sie davon während Ihres Aufenthalts gespürt?

Massive Sicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen. Ich hatte auch den Eindruck, dass der Tourismus weitgehend zum Erliegen gekommen ist.

Hatten Sie Gelegenheit, das Tagungshotel in den drei Tagen auch einmal zu verlassen, um die Stimmung in der Stadt zu spüren?

Ja, aber wir haben uns nicht besonders weit entfernt. Man hat die prominenten Plätze in Istanbul gemieden, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es zu Anschlägen kommt.

Was haben Sie dabei erlebt, was hat Sie besonders beeindruckt?

Vor allem die ungeheure Gastfreundschaft, mit der wir empfangen worden sind. Man spürt das besondere Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland; man wird überall auf Deutsch angesprochen. Und die Rückmeldung ist sehr positiv.

Das überrascht, denn Präsident Erdogan erzählt seinen Landsleuten doch immer, dass Deutschland PKK-Terroristen Unterschlupf gewähre.

Man muss wohl unterscheiden, was der Präsident sagt und was die Bevölkerung empfindet. Wir wurden jedenfalls überall sehr freundlich aufgenommen.

Mit wem haben Sie denn gesprochen?

Mit Vertretern der Regierungspartei AKP, aber auch mit jenen der kurdischen HDP und unserer sozialdemokratischen Schwesterpartei CHP. Und wir haben uns mit dem kommissarischen Chefredakteur der oppositionellen Zeitung „Cumhuriyet“ unterhalten. Der 76-jährige Aydin Engin saß schon während der Militärdiktatur in den 80er Jahren sechseinhalb Jahre im Gefängnis. Wie der den Betrieb zusammenhält, das war schon sehr beeindruckend.

Konnten Sie den denn so ohne Weiteres besuchen?

Ja, das ist noch möglich. Aber ob die „Cumhuriyet“ am nächsten Tag noch erscheinen wird, weiß dort niemand. Wir sind dort hingegangen, weil sie eine der letzten Zeitungen ist, die noch nicht unter Regierungskontrolle stehen.

Ob die Oppositionszeitung "Cumhuriyet" noch am nächsten Tag erscheinen wird, wisse dort niemand, sagt Ulrich Mäurer nach einem Besuch. (Sedat Suna, picture alliance / dpa)

Aber vor der Redaktion steht ein Polizeikordon?

Ja, es gibt zudem einen Sicherheitsdienst, weil man befürchtet, dass es zu Übergriffen auf die Redaktion kommt.

Was ist mit den vielen inhaftierten Redakteuren?

Es herrscht Ausnahmezustand. Es gibt also keine Regel, dass man nun in drei oder auch fünf Monaten angeklagt wird. Der Staatsanwalt kann sich einfach Zeit lassen und die Justiz ist inzwischen weitestgehend gleichgeschaltet. Die Hoffnung auf einen fairen Prozess ist trügerisch. Manchmal gibt es auch überraschende Freilassungen, so wie heute, dann aber auch genauso willkürliche Verhaftungen. Das Parlament als Kontrollinstanz spielt überhaupt keine Rolle mehr. Der Präsident regiert mit Sondervollmachten. Wer entlassen wird, auch aus dem Staatsdienst, erhält keinerlei Unterstützung und fällt in die absolute Mittellosigkeit. Und dagegen kann man sich auch nicht wehren.

Was Sie beschreiben, sind Zustände einer Diktatur.

Es gibt immerhin noch Parteien. Aber alles, was sich in der Türkei nach dem Ende der letzten Militärdiktatur positiv entwickelt hat, wird offenbar systematisch gewendet. Von zentraler Bedeutung in der Politik Erdogans ist, wie uns viele Gesprächspartner bestätigten, die Kurdenfrage. Seit der Aufkündigung des Waffenstillstandes 2015 sucht man eine militärische Lösung. Ich habe den Eindruck, dass man bald auch die politische Vertretung, die HDP, ausschalten will.

Bei Ihrem Besuch gab es einen Empfang und eine Ansprache des Parlamentspräsidenten Ismail Kahraman. Ist der nur ein Erfüllungsgehilfe von Erdogan?

Unsere Delegation war ja ein Spektrum aller in unseren Parlamenten vertretenen Parteien, und übereinstimmend haben wir den Putschversuch vom Juli aufs Schärfste verurteilt. Zugleich fanden wir aber, dass unsere Gesprächspartner einen totalen Tunnelblick haben. Auf unsere Fragen wurde nur abwehrend reagiert. Die waren nicht mehr zu einem Dialog fähig und haben keinerlei Bedenken, dass ihr eingeschlagener Weg auch falsch sein könnte. Aus der Parlamentarischen Versammlung der Nato wurden viele kritische Fragen gestellt, nicht nur von den deutschen Mitgliedern. Im Plenum hat Erdogan dann eine sehr laute Rede gehalten. Die türkischen Vertreter haben frenetisch gejubelt, ansonsten herrschte betretenes Schweigen.

Wie soll denn das Bündnis, das sich ja auch als Wertegemeinschaft versteht, auf die Entwicklung bei diesem fraglos sehr wichtigen Partner reagieren?

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der türkischen Regierung seine Unterstützung ausgesprochen und sie eigentlich darin bestärkt, so weiterzumachen. Das fand ich unterirdisch.

Stoltenberg ist doch eigentlich ein Mann klarer Ansagen.

Ja, für die Menschenrechte in Russland ist er immer zu haben. Er hätte auch der Türkei sagen müssen: So geht es nicht weiter, dieser Weg führt in die Katastrophe. Wer schweigt, macht sich mitschuldig.

Die größten Fraktionen des Europäischen Parlaments wollen die Beitrittsgespräche mit der Türkei vorübergehend einfrieren. Reicht das?

Mein Eindruck ist, dass Erdogan das Projekt Europa längst abgeschrieben hat. Ihm scheint es nur noch darum zu gehen, innenpolitisch die Schuldfrage für das Scheitern so zu steuern, dass es nicht auf ihn fällt. Es würde in seine Politik passen, wenn Europa die Tür zu macht. Das Thema Todesstrafe ist dafür ein Mittel, denn das wäre ja das Ende der Beitrittsverhandlungen.

Aber hat Erdogan denn überhaupt ökonomische Alternativen zur EU?

Nicht wenige vermuten, dass er sich längst Richtung Arabien, zu den Golfstaaten hin umorientiert hat.

In Bremen lebt eine große türkische Gemeinschaft, von den Bürgerschaftsabgeordneten hat ein Dutzend türkische Wurzeln. Verändern die Zustände in der Türkei auch das politische Klima hier?

Wir haben hier bislang ein überwiegend friedliches Miteinander, auch mit der kurdischen Gemeinde. Ich sehe unsere ganz wesentliche Aufgabe darin, dass wir diesen Dialog befördern und weiter aufrecht erhalten.

Das Gespräch führte Joerg Helge Wagner



Ulrich Mäurer ist seit Mai 2008 Senator für Inneres des Bundeslandes Bremen. Bei der 62. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Istanbul war der 65-jährige Sozialdemokrat jüngst Mitglied der deutschen Delegation.