Experten raten Hillary Clinton, eine Neuwahl zu fordern. (dpa)

Eine Gruppe von Anwälten und bekannten Computerwissenschaftlern rät der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton die Stimmen in drei amerikanischen Staaten neu auszählen zu lassen. Das berichtet das „New York Magazin“ in seiner Online-Ausgabe.

Wie es auf der Internetseite des Mediums heißt, haben die Experten „überzeugende Hinweise“ darauf gefunden, dass die Stimmauszählung in den Swing States Wisconsin, Michigan und Pennsylvania manipuliert oder gehackt worden sein könnten.

Das Expertenteam um den Stimmrechtsexperten John Bonifaz und J. Alex Halderman, dem Direktor des Computersicherheitszentrums der Universität von Michigan wollen festgestellt haben, dass Clinton in den Wahlbezirken, in den an Wahlcomputern gewählt wurde, weitaus schlechter abschnitt, als dort wo die Stimmen noch auf Papier abgegeben wurden – in Wisconsin zum Beispiel soll der Unterscheid zum Teil bis zu sieben Prozent betragen haben.

Die genauen Untersuchungen und Erkenntnisse haben die Wissenschaftler laut des Berichtes bisher lediglich Clintons obersten Wahlkampfmanager John Podesta und einigen Mitarbeitern im Detail präsentiert. Stichhaltige Beweise habe das Team demnach zwar nicht, die festgestellten ungewöhnlichen Stimmunterschiede seien aber durchaus eine Untersuchung Wert, betonen die Experten. Auch wenn die Möglichkeit bleibe, dass sich die auffälligen Unterschiede durch andere Faktoren fernab der Art der Stimmabgabe erklären lassen.

Die drei Staaten sind entscheidend für die Wahl

Nach aktuellen Auszählungen hat Trump die Wahl mit 290 Wahlmännerstimmen gewonnen. Clinton kam auf 232. Die 16 Wahlleute aus Michigan wurden bisher noch nicht zugeteilt. Zusammen mit Zehn aus Wisconsin und 20 aus Pennsylvania sind sie entscheidend für die Wahl. Sollte eine Prüfung ergeben, dass Clinton die Wahl in den drei Staaten eigentlich gewonnen hatte, würde dies der Demokratin auch zu einer Gesamtmehrheit und zur Präsidentschaft verhelfen.

Viel Zeit bleibe Clinton laut dem „New York Magazine“ nicht, wenn die die Ergebnisse noch anzweifeln will. In Wisconsin endet die Deadline für eine Neuauszählung bereits am Freitag, in Pennsylvania am Montag und in Michigan am kommenden Mittwoch. Ob Clinton eine Prüfung verlangen wird sei bisher unklar.