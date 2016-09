Wirtschaftsminister Lies hält die Vertiefung von Weser und Elbe für dringend notwendig. (Dietmar Bökhaus)

Mit einer gemeinsamen Digitalplattform aller deutschen Nordseehäfen will Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) die Logistikströme besser vernetzen und mehr Ladung für den Jade-Weser-Port (JWP) in Wilhelmshaven, aber auch für die Containerhäfen in Bremerhaven und Hamburg generieren. „Ich will nicht Ladung von Hamburg nach Wilhelmshaven verlagern. Ich möchte, dass wir durch eine intelligente Zusammenarbeit mehr Ladung nach Deutschland holen“, sagte Lies in einem Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Die Wettbewerber sitzen nicht hier bei uns, sondern in Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam.“

Man müsse den Containertransport von der Quelle bis zum Ziel, also nicht nur in den eigentlichen Hafen-Hafen-Verkehren, sondern auch an Land, gemeinsam steuern, forderte der Wirtschaftsminister. „Das wäre ein echter praktischer Fortschritt gegenüber den immer wiederkehrenden politischen Forderungen nach einer Hafenkooperation.“ Der Standort einer solchen länderübergreifenden Logistikplattform sei dann nebensächlich. Lies äußerte sich vor dem vierten Geburtstag des JWP.

Der Containerhafen in Wilhelmshaven war nach vielen Pannen sowie diversen Animositäten zwischen den beteiligten Bundesländern Bremen und Niedersachsen am 21. September 2012 in Betrieb gegangen. Nach zwei äußerst mageren Jahren mit einem Umschlag von nur 60.000 Standard-Containern (TEU), betrug die Ladungsmenge 450.000 TEU im vergangenen Jahr.

Umschläge entwickeln sich gut

„Wir würden uns freuen, wenn wir den Erfolg vom vergangenen Jahr mit dem Aufwuchs auf 450.000 TEU jetzt weiterentwickeln können“, sagte Lies, ohne freilich eine genaue Prognose für 2016 zu wagen. „Es läuft noch immer nicht so, wie wir uns das wünschen. Aber wir sind inzwischen auf einem guten Weg“, betonte der Ressortchef, der auch Mitglied im Aufsichtsrat der Jade-Weser-Port-Gesellschaften ist. „Und die Perspektive, die dieser Hafen als einziger deutscher Tiefwasserhafen in einer sich entwickelnden Kooperation mit Bremen und Hamburg bietet, die Tatsache, dass die Schiffe immer größer werden, die gute Anbindung – das alles spricht in starkem Maße für Wilhelmshaven.“

Daher sei es auch richtig und wichtig, rechtzeitig für eine zweite Ausbaustufe gerüstet zu sein. Von Planung bis zur Inbetriebnahme vergingen schließlich zehn Jahre. Man dürfte also nicht so lange warten, bis der Hafen seine derzeitige Kapazitätsgrenze von drei Millionen TEU erreicht habe. Ungeachtet des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts nannte der Wirtschaftsminister die weitere Vertiefung von Weser und Elbe notwendig.

Hier gehe es nicht nur um die vielen Jobs für Niedersachsen in Bremerhaven und Hamburg. „Wir haben natürlich auch ein großes Interesse an einer positiven Entwicklung unserer niedersächsischen Häfen in Nordenham und in Brake. Und dafür brauchen wir die Fahrrinnenanpassung der Weser.“

Unterauslastung aller Standorte in Nordwesteuropa

Grundsätzlich stünden Häfen als Schnittstellen in maritimen Transportketten mit allen anderen Standorten im Wettbewerb, die einen ähnlichen regionalen Markt zu ähnlichen Kosten bedienen können, so Burkhard Lemper, Direktor des Bremer Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik.

Dabei spiele insbesondere die Erreichbarkeit von See und die Hinterlandanbindungen und -transportkosten eine entscheidende Rolle. Außerdem seien die verschiedenen Ladungstypen zu unterscheiden: „Containerverkehre sind leichter in andere Häfen verlagerbar und stehen damit intensiver im Wettbewerb als etwa Massengutverkehre, die aufgrund der geringeren Wertigkeit der Güter stärker an etablierte und optimierte Transportwege gebunden sind.“

Im Containerumschlag sei aufgrund der andauernden Wachstumskrise eine Unterauslastung aller Standorte in Nordwesteuropa zu beobachten, so Lemper. Insbesondere in den Westhäfen Rotterdam und Antwerpen seien in den vergangenen Jahren in größerem Maßstab zusätzliche Kapazitäten entstanden, die man nun im Wettbewerb zu allen deutschen Standorten zu füllen versuche. „Bei den Planungen zum LWP war im Übrigen ohne die aktuell andauernde Krise davon ausgegangen worden, dass Bremerhaven und Hamburg in absehbarer Zeit an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen würden und der JWP zur Vermeidung einer Verlagerung von Verkehren in die Westhäfen benötigt würde.“ Diese Konstellation habe sich durch die Krise zwar verzögert, sei aber nach wie vor für die Zukunft relevant.