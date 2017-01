Neben leistungsstarken und verbrauchsarmen Motoren wird vor allem die digitale Vernetzung für Autos in Zukunft wichtig sein. (Daimler AG, dpa)

Die Geschwindigkeit ist eine Einheit, mit der sich Autohersteller allzu gern rühmen. Wenn ein Auto schnell ist, ist es gut. Von Mercedes lässt sich nun sagen, dass nicht nur die Autos kräftig beschleunigen, auch das Unternehmen selbst gibt ein hohes Tempo vor. Und überholt den eigenen Zeitplan.

Eigentlich wollten sich die Stuttgarter bis 2020 Zeit geben, um die Nummer eins der deutschen Premium-Autobauer zu werden. Nun aber hat Mercedes die Konkurrenten BMW und Audi in der Rangliste überholt. Dazu beigetragen hat ein Unternehmensrekord. Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Konzern mehr als zwei Millionen Autos in einem Jahr verkauft. Konkurrent Audi verkaufte im vergangenen Jahr 1,87 Millionen Autos, wie Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter jüngst mitteilte. BMW hat noch keine Jahreszahlen vorgelegt, lag bis November aber ebenfalls hinter den Schwaben.

Aufholjagd in China

Dass es dann doch schneller ging, ist vor allem Vorstandschef Dieter Zetsche zu verdanken, der die Modellpalette in großem Tempo runderneuert und erweitert hat. Seit 2013 wächst Mercedes zweistellig. Die Autos kommen wegen ihres sportlicheren Designs gut an. Noch viel wichtiger ist, dass immer mehr SUV im Angebot sind. Deren Anteil am Gesamtportfolio von Mercedes wurde ab 2012 von knapp 40 Prozent auf aktuell mehr als 50 Prozent gesteigert. Das Ergebnis: 2016 legte der Absatz der SUV um rund ein Drittel zu. Das alles sind Zuwachszahlen, die kein anderer großer Autobauer vorweisen kann.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Mercedes insgesamt seinen Absatz weltweit um mehr als elf Prozent gesteigert. Mit 900 000 Autos ist Europa nach wie vor der wichtigste Markt für die Stuttgarter. Der Absatz ist hier um 12,4 Prozent gewachsen, im Wesentlichen wegen der E-Klasse und der stadttauglichen Mercedes-Geländewagen.

Doch auch im Rest der Welt gab es für Mercedes vor allem eines: Wachstum. Besonders China war 2016 lukrativ für den Konzern. Hier stieg der Absatz um mehr als ein Viertel auf fast 473 000 Autos. Auch, weil der Autobauer noch Luft nach oben hatte. Mercedes hatte einst den Boom in China verschlafen. Dort wurde in 2016 erheblich nachgeholt. Die Experten stimmen darin überein, dass der chinesische Markt in diesem Jahr weiter wachsen wird, um gut fünf Prozent allemal. Davon dürfte auch Mercedes profitieren. In der Volksrepublik ist neben Pseudogeländewagen besonders alles begehrt, was mit Luxus zu tun hat. Und in diesem Segment mit Cabrios und Coupés hat Mercedes ebenfalls das Angebot vergrößert. Auf der Automesse in Detroit wird etwa gerade das neue E-Klasse Coupé präsentiert.

Für Bremen dürften das insgesamt gute Nachrichten sein: Das Werk in Sebaldsbrück ist Hauptproduktionsstandort für den GLC, der zu den Geländewagen zählt. Auch die C-Klasse, für die Bremen das Leadwerk ist, ist nach wie vor ein wichtiger Teil des Konzerns: Mit etwa 425 000 Fahrzeugen war es das volumenstärkste Modell in 2016.

Sorge vor Trumps Plänen

Dass 2016 für Mercedes ein Rekord-Jahr war, wertet Christian Geier, Clustermanager beim Verband Automotive Nordwest, als gutes Zeichen. „Die Zahlen zeigen, dass deutsche Autos noch immer begehrt sind und der VW-Skandal nicht auf andere Hersteller abgefärbt hat.“ Es habe die Befürchtung gegeben, dass unter den Abgasmanipulationen das Label „Made in Germany“ lei­den könnte. Zumindest Mercedes ist davon nicht betroffen – auch nicht in den USA, wo der Betrug zuerst aufgedeckt wurde. Hier hat der Hersteller seinen Anteil an verkauften Autos nahezu stabil gehalten. Er ging nur leicht um 0,8 Prozent zurück.

Aufgehübscht: Daimler-Vorstand Dieter Zetsche zeigt in Detroit den GLA mit überarbeitetem Design. (MARK BLINCH, REUTERS)

Wie sich der US-Markt künftig für die deutschen Autobauer entwickeln wird, sei aber derzeit ungewiss. Das hänge von Donald Trump ab und welche seiner Aussagen aus dem Wahlkampf er tatsächlich in die Tat umsetze, sagt Geyer. Unter anderem sprach Trump davon, Strafzölle einzuführen, um die amerikanischen Automarken zu stärken. Sollte der Republikaner seine Ankündigung umsetzen, dürften für Mercedes und BMW die Folgen jedoch überschaubar sein. Beide Hersteller produzieren in den USA mehr Fahrzeuge, als sie dort verkaufen. Schwieriger wird es für den VW-Konzern. So haben die beiden enorm wichtigen Marken Audi und Porsche gar keine eigenen Werke in den USA. Geyer geht davon aus, dass vor dem Hintergrund von Trumps Ankündigungen europäische Autohersteller ihre Investitionen noch mal prüfen könnten. „Es ist denkbar, dass die Unternehmen künftig direkt in Standorte in den USA investieren und nicht etwa in Mexiko.“

Andere Experten prognostizieren für den US-Markt eine Rückkehr PS-starker Fahrzeuge. Auf der Motorshow in Detroit, die traditionell das Autojahr 2017 eröffnet und Leitmesse für Nordamerika ist, werden solche Fahrzeuge präsentiert. Etwa der Chevy Corvette, der neue Ford Mustang, der Chevrolet Traverse oder der GMC Terrain – die beiden Letzteren sind SUV. Deren Boom in den USA und die Nachfrage nach schweren Pick-ups dort dürfte sich noch verstärken. Auch in diesem Segment wird Mercedes künftig mitmischen. Mit der X-Klasse soll Ende 2017 der erste Pick-up der Stuttgarter auf den Markt kommen.