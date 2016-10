Zwar hat Eventim seinen Sitz in München. Doch die Hauptverwaltung ist nach wie vor in Bremen. (dpa)

Wer das Gefühl mag, wenn der satte Klang von Gitarren in den Ohren dröhnt, die Bässe ein wohliges Gefühl im Magen erzeugen und wer Musiker gerne live sieht, der hatte wahrscheinlich schon einmal Kontakt mit Klaus-Peter Schulenberg – wenn auch nur indirekt. Denn der Gründer und Vorstandsvorsitzende von CTS Eventim ist mit seiner Firma nach eigenen Angaben einer der weltweit größten Tickethändler. Dieser geschäftliche Erfolg zeigt sich auch in anderen Zahlen: Mit einem Vermögen von etwa 1,7 Milliarden Euro ist der Bremer unter den Top 100 der reichsten Deutschen (Platz 94). Das geht aus der aktuellen Rangliste des „Manager Magazin“ hervor.

Mittlerweile hat das Unternehmen seinen Sitz zwar nach München verlagert, die Hauptverwaltung ist aber nach wie vor in Bremen. Auch der öffentlichkeitsscheue Schulenberg selbst wohnt noch in der Hansestadt. Zuletzt war er in die Schlagzeilen geraten, weil gegen ihn ermittelt wurde. Der Unternehmer stand im Verdacht, in einen Schwarzmarktskandal rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 verwickelt gewesen zu sein.

Willi Behr, damals Ticketchef im Organisationskomitee beim Deutschen Fußball-Bund, soll Geld dafür erhalten haben, dass er sich im Jahr 2004 für die Vergabe der Vermarktung der mehr als drei Millionen Eintrittskarten im Wert von insgesamt 270 Millionen Euro durch die Bremer Firma Eventim einsetzte. Gemeinsam mit dem Unternehmen soll er zudem 52.000 nicht abgerufene Karten auf den Schwarzmarkt geschafft und daran etwa zwölf Millionen Euro verdient haben. Die Ermittlungen wurden mittlerweile aber gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Schulenbergs Firma hat das indes nicht geschadet. 2015 hat der Tickethändler seinen Umsatz deutlich auf 834 Millionen Euro steigern können; der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag zuletzt bei 150 Millionen Euro. Schulenberg selbst hält 50,202 Prozent der Eventim-Aktien. Der Unternehmer, der 2012 als Schaffer bei der Schaffermahlzeit war, stieg 1973 ins Musikgeschäft ein. Damals gründete er eine Agentur für Künstlermanagement und Konzerte, noch während er an der Universität Bremen Wirtschaftswissenschaften studierte.