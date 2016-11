Es gibt Tausende Parteibücher in Bremen, aber die SPD hat deutlich an Mitgliedern verloren – wie auch die anderen Volksparteien. (Silke Hellwig)

Neben aktuellen Problemen der Tagespolitik und Personalfragen treiben die großen Volksparteien zwei strukturelle Schwierigkeiten um: Sie verlieren Wähler, sie verlieren Mitglieder. Die Zahl der bremischen SPD-Mitglieder sank nach Angaben der Partei in den vergangenen zehn Jahren von 5673 auf 4308 (Stand 2015), die der CDU von 3498 auf 2304 (Stand August 2016), die der Liberalen von 388 auf 310.

Der Schwund ist kein bremisches Phänomen, er bildet sich in der gesamten Nation ab. Der Berliner Politologe und Parteienforscher Oskar Niedermayer befasst sich seit Jahren mit der Zukunft der Mitgliederparteien. Jahr für Jahr veröffentlicht er Zahlen zur Stärke der Parteien, zu ihrer Altersstruktur, dem Frauenanteil und ihrer „Rekrutierungsfähigkeit“.

Der Befund: Die Mitglieder wenden sich nicht unzufrieden oder deprimiert in größerer Zahl ab, von Einschnitten wie der Agenda 2010 beispielsweise einmal abgesehen. Die Volksparteien leiden unter Überalterung. „Pro Jahr sterben etwa ein bis zwei Prozent der Mitglieder“, sagt Niedermayer. Der „Spiegel“ formuliert bissig: „In deutschen Partei-Ortsvereinen hocken die alternden Restbestände einer einst politisierten Generation.“

Jüngere Parteien wachsen

Anders als bei älteren sieht es demzufolge bei jüngeren Parteien aus: Der Landesverband der Grünen wuchs (von 595 vor zehn Jahren auf 650 Mitglieder heute). In Bremen gibt es 490 Linken-Parteibücher, bei ihrer Gründung im Jahr 2007 waren es 40 weniger. Die AfD Bremen gibt keine Auskunft über ihre Mitgliederzahlen, wird es aber rückwirkend tun müssen, wenn sie ihren Rechenschaftsbericht abgibt, sagt Niedermayer. Hinter der Alfa-Gruppe stehen 41 Mitglieder, hinter den Bürgern in Wut sind es 90.

Der „Spiegel“ prophezeite Anfang des Jahres, dass sich durch die Erosion der Parteien, die in ganz Europa zu beobachten sei, „die Demokratie grundlegend ändert“. Der Anteil der Parteimitglieder an den Wahlberechtigten sei unter die Zwei-Prozent-Marke gerutscht, und für die aktive Arbeit steht nur ein Bruchteil der Parteibuch-Besitzer zur Verfügung.

Niedermayer schätzt den Anteil der Aktiven auf rund ein Fünftel bis ein Viertel der Mitglieder. Einen generellen Abschwung des politischen Interesses kann Frank Nullmeier, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bremen, im Mitgliederschwund der Parteien jedoch nicht erkennen. „Das generelle Interesse ist nicht das Problem, sondern die Form, in der man es auslebt. Das ist in einem politischen System, das im Wesentlichen parteienbasiert ist, ein Riesenproblem.“

Konkurrenz durch Organisationen und Verbände

Die Gründe für den Mitgliederschwund sind vielfältig. Es gibt diverse Versuche der Parteien, ihn zu stoppen: Schnuppermitgliedschaften werden angeboten, Parteilose willkommen geheißen, die Mitglieder mit Urwahlen in Entscheidungen eingebunden, Partei-Apps programmiert und Newsletter verschickt. Der Schritt ins digitale Zeitalter sei zwar vollzogen, das reiche aber offenbar nicht, um durch Neueintritte die Zahl der Austritte zu kompensieren, sagt Nullmeier.

Zudem sei die Konkurrenz gewachsen: Wer sich gezielt für Umweltthemen engagieren will, kann das ebenso gut in Naturschutzverbänden tun. Wer sich für Entwicklungshilfe interessiert und sich konkrete Fortschritte erhofft, bringt sich womöglich bei Brot für die Welt ein. Wer eine Autobahn verhindern will, schließt sich einer Bürgerinitiative an – ohne politische Kompromisse in anderen Politikfeldern in Kauf nehmen zu müssen.

Neue Einnahmequellen nötig

Mitglieder sind nicht nur wichtig für die Verankerung in der Bevölkerung, sondern auch für die Finanzierung, sagt Nullmeier. Die staatliche Parteienfinanzierung ist an Eigenmittel gekoppelt. Wie es bei der Bundeszentrale für politische Bildung heißt: „Maßgeblich für die Verteilung der staatlichen Mittel ist die Verwurzelung der Parteien in der Gesellschaft, die an ihren Wahlerfolgen und am Umfang der Zuwendungen natürlicher Personen gemessen wird.“

Neue Einnahmequellen müssten deshalb erschlossen werden, so der Bremer Politologe. Dazu zählten Spenden, inzwischen sei es jedoch auch üblich, dass beispielsweise auf Parteitagen Unternehmen mit Ständen vertreten sind. „Man macht sich damit immer abhängiger von anderen.“

SPD setzt auf direkte Mitspracherechte

Was tut die SPD Bremen, um den Mitgliederschwund aufzuhalten? Die Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp sieht nur zwei Wege: durch Inhalte und direkte Mitspracherechte. „Wenn die Menschen merken, dass sich ihre Lebenssituation durch ihr Engagement unmittelbar verbessert, engagieren und binden sie sich auch.“ Das gelte nicht nur für wichtige Personalfragen auf Landes-, sondern auch für inhaltliche Entscheidungen auf Bundesebene.

Als Henning Scherfs Nachfolger per Wahl zwischen Willi Lemke und Jens Böhrnsen gekürt wurde, stieg laut Aulepp die Zahl der SPD-Mitglieder; als über den Vertrag der Großen Koalition auf Bundesebene abgestimmt wurde, ebenso. Es reiche aber nicht, den Mitgliedern die Entscheidung zwischen A und B zu überlassen, sie müssten auch von SPD-Inhalten überzeugt und quasi für die gemeinsame Sache gewonnen werden.

Keine Rückkehr der „goldenen Zeiten“

„Parteien sind Spiegelbild der Entwicklung einer Gesellschaft. Deshalb müssen sie Angebote machen, die diese Veränderungen aufnehmen“, sagt Jörg Kastendiek, CDU-Landesvorsitzender. Die bremische Union habe sich entsprechend ein Programm mit dem Titel „Vieles geht besser“ verordnet, durch das die Partei weiter modernisiert werden soll.

„Wir wollen Neues ausprobieren und für potenzielle Mitglieder interessanter werden.“ Die Union biete sich auch selbst zum Ausprobieren an: „Wie haben nichts dagegen, wenn sich jemand ein halbes Jahr bei uns umguckt, ohne Mitglied zu werden.“ Das mache auch Sinn, weil man sich durchaus an Parteiarbeit und -strukturen gewöhnen müsse. Dazu zähle zum Beispiel, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, die über individuelle Einzelinteressen hinausgingen, was vielen Menschen heute offenbar schwerfalle, so Kastendiek.

Politologe Niedermayer sieht in den Parteien Bemühungen, sich als Mitgliederorganisationen zu behaupten. Doch er glaubt nicht daran, dass „die goldenen Zeiten“ zurückkehren werden. Dennoch stünden die deutschen Parteien im internationalen Vergleich „nicht so schlecht“ da. Eine Ausnahme gibt es: die Labour Party in England. Seit Jeremy Corbyn den Vorsitz übernommen hat, hat sich die Partei um rund 180 000 Mitglieder vergrößert. Allerdings bezweifeln Experten, ob Labour dadurch an Kraft gewonnen hat – die Partei ist tief gespalten.