Für den Bremer Mondelez-Büroturm gibt es Verkaufspläne. (Frank Thomas Koch)

Denn das Unternehmen beschäftigt sich schon seit Monaten mit Umzugsplänen. Klar sei, dass ein neues Domizil auf jeden Fall in Bremen sein solle, sagt eine Unternehmenssprecherin. Man habe einen Makler damit beauftragt, eine neue Immobilie für die Belegschaft zu suchen. Wie bereits im WESER-KURIER berichtet, hatte Mondelez schon im Mai bekannt gegeben, einen Verkauf der Büroräume beziehungsweise des Geländes in der Langemarckstraße zu prüfen. Man sei zum Schluss gekommen, dass die Anmietung einer kleineren, modernen Bürofläche in Bremen eine sinnvolle Alternative darstellen könnte.

Aktuell gebe es hinsichtlich einer neuen Immobilie aber noch keinerlei Entscheidung, so die Sprecherin zum derzeitigen Stand des Prüfungsvorgangs. Für Dieter Nickel, Geschäftsführer bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Bremen, ist auch denkbar, dass der Konzern die Immobilie an der Langemarckstraße verkauft und sich anschließend Teilbereiche wieder zurückmiete.

In der Vergangenheit hatte sich der Konzern Mondelez International unter anderem 2015 durch die Ausgliederung des Kaffeegeschäfts in das Unternehmen Jacobs Douwe Egberts am Standort Bremen verkleinert. Damit verringerte sich auch die Zahl der Mondelez-Mitarbeiter in Bremen von über 1000 auf etwa 600.

Der Standort an der Langemarckstraße hat Tradition: Auf dem Firmengelände befanden sich einst die Rösterei und auch die Verwaltung des Bremer Kaffeeunternehmens Jacobs. 1990 verkaufte Klaus Jacobs seine Firma, es entstand der Konzern Kraft Jacobs Suchard. Heute firmiert das Unternehmen als Mondelez und ist einer der größten Nahrungsmittelhersteller der Welt – mit Marken wie Milka, Oreo oder Philadelphia.