Die NPD verliert in Bremen und Niedersachsen rapide an Bedeutung. (dpa)

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Antrag auf ein Verbot der rechtsextremen NPD abgelehnt. Die Partei verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. „Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.“

Mit dem Karlsruher Urteil ist der Bundesrat als Antragsteller zum zweiten Mal mit dem Wunsch nach einem Parteiverbot gescheitert. 2003 war ein erstes Verfahren eingestellt worden, weil klar wurde, dass die Partei bis in die Spitze mit Informanten des Verfassungsschutzes durchsetzt war.

Politiker sind enttäuscht

Politiker in Bremen und Niedersachsen zeigten sich von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts enttäuscht. „Der Verbotsantrag des Bundesrates war richtig, und ich bedauere sehr, dass es für ein Verbot nicht gereicht hat“, sagte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). „Dieses Urteil ist keine Entwarnung. Im Gegenteil – die Erfahrung zeigt, wie schnell vermeintlich kleine Parteien groß werden können. Deshalb muss die NPD weiter von allen Demokraten konsequent verfolgt werden.“

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bezeichnete das Urteil als „inkonsequent“. Trotz der erwiesenen Verfassungsfeindlichkeit habe sich das Gericht nicht zu einer Verbotsentscheidung durchringen können. „Nur der desolate Zustand dieser Partei hat sie davor bewahrt, verboten zu werden“, sagte Mäurer. „Ich halte es für gefährlich zu sagen, wir lassen Radikale so lang gewähren, bis sie kurz davor sind, ihre Ziele zu erreichen, denn diese Bedeutungslosigkeit ist nur eine Momentaufnahme.“

30 Mitglieder in Bremen

Die 1964 gegründete NPD hat bundesweit etwa 5000 Mitglieder. Ihre Hochburgen liegen in Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen. In Landtagen ist die NPD nicht mehr vertreten. Laut dem jüngsten Verfassungsschutzbericht hat die NPD in Bremen etwa 30 Mitglieder – Tendenz fallend. Zuletzt trat die NPD bei Wahl der Bremischen Bürgerschaft 2015 an und erreichte 0,2 Prozent der Stimmen.

Ein Sprecher der Innenbehörde nannte den Bremer NPD-Landesverband „zunehmend handlungsunfähig“. Es fehle ihm an geeigneten Führungspersonen, viele Mitglieder hätten sich abgewandt. Vor dem Hintergrund seiner „organisatorischen und intellektuellen Schwäche“ spiele der Landesverband keine wesentliche Rolle innerhalb der rechtsextremistischen Szene.

Gleichwohl hat Bremen eine rechtsextreme Szene. Laut Innenbehörde umfasst sie etwa 120 Personen. Dabei gehöre ein Großteil der neonazistischen und subkulturellen Szene an, die sich im Wesentlichen in losen Gruppierungen organisiere. Im vergangenen Jahr bearbeiteten Polizei und Staatsschutz sechs rassistisch-motivierte Angriffe. Nicht in allen Fällen wurde das Motiv belegt. Des Weiteren wurden 75 Propagandadelikte festgestellt.

Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremisten

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ordnete das Urteil ähnlich wie sein Bremer Kollege ein. Die Richter hätten die Partei „nur wegen ihres eigenen politischen Misserfolgs nicht verboten.“ Gleichzeitig mahnte Pistorius zur Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremisten und Rechtspopulisten: „Es gibt diverse Parteien und Gruppierungen, die inzwischen attraktiver sind als die NPD. Diese müssen wir im Blick haben.“

Die NPD verliert auch in Niedersachsen rapide an Bedeutung. Ganze 340 Mitglieder zählte der Verfassungsschutz Ende 2016, 30 weniger als 2015. Im Jahr davor waren es 410. Holten die Neonazis bei der Landtagswahl 2008 noch 1,5 Prozent, sackte das Ergebnis 2013 auf 0,8 Prozent ab. Ob man am 14. Januar 2018 erneut antrete, werde der Landesvorstand am kommenden Wochenende beraten, erklärte NPD-Landeschef Ulrich Eigenfeld.

Bei den Kommunalwahlen im vergangenen September holte die NPD aufgrund einer fehlenden Prozenthürde landesweit 16 Mandate. So ist sie im Kreistag von Helmstedt ebenso mit einem Sitz vertreten wie in den Stadträten von Osterholz-Scharmbeck und Bremervörde sowie im Samtgemeinderat von Hambergen. In der Gemeinde Süpplingen im Landkreis Helmstedt ergatterte die Partei zwei Sitze, konnte aber wegen Personalmangels nur einen davon besetzen.

Jüngere Rechte hätten sich von der als altbacken empfundenen NPD abgewandt, sagt der Politologe Matthias Micus vom Göttinger Institut für Demokratieforschung. Statt Relativierung des Nationalsozialismus‘ und Leugnung des Holocausts spiele sich die Neue Rechte als Hüterin westlicher Werte auf und sage vermeintlich gewalttätigen Muslimen den Kampf an.