Donald Trump ist schon nach acht Tagen Rekordhalter. (Shutterstock)

Wie das Portal statista.com berichtet, hat das US-Meinungsforschungsinstitut Gallup eine Befragung unter US-Bürgern durchgeführt, um zu verifizieren, wie beliebt der amtierende Präsident ist. Diese Befragungen finden in regelmäßigen zeitlichen Abständen statt.

Demnach war seit Beginn der Befragungen kein Präsident so schnell so unbeliebt bei der Bevölkerung wie Donald Trump. Nach nur acht Tagen lehnen ihn bereits 51 Prozent der Befragten ab. Grund dafür: Trumps Einreisstopp für Muslime, der angekündigte Bau der Mauer an der amerikanisch-mexikanischen Grenze und die teilweise Rücknahme der Gesundheitsreform ("Obamacare"). Zu Beginn seiner Präsidentschaft stimmten noch 45 Prozent der Befragten für den Milliardär, 45 Prozent stimmten gegen ihn und zehn Prozent der Befragten waren unentschlossen, so das Meinungsforschungsinstitut.

Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist Trump damit einsamer Spitzenreiter: Über 50 Prozent der Befragten lehnten Ex-Präsident Bill Clinton erst nach 573 Tagen ab. Bei Barack Obama dauerte es 936 Tage und bei George Bush Senior ganze 1336 Tage.



