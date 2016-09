Saber Chowdhury fordert Politiker auf, wieder stärker mit den Bürgern in Kontakt zu treten. (IPU)

Allein im Jahr 2015 wurden weltweit rund 1,8 Billionen Dollar für militärische Rüstung ausgegeben. Gleichzeitig seien soziale, humanitäre und ökologische Projekte massiv unterfinanziert, sagen die Veranstalter des weltgrößten Friedenskongress, den das Internationale Friedensbüro an diesem Wochenende in Berlin ausrichtet. Von diesem Freitag bis zum Montag diskutieren Friedensnobelpreisträger, Ökonomen und Abgeordnete unter dem Motto „Abrüsten – für ein Klima des Friedens“. Zu den Referenten gehört auch Saber Chowdhury, Präsident der Internationalen Parlamentariervereinigung. Der Politiker aus Bangladesch setzt sich für Klimawandel, Abrüstung und nachhaltige Entwicklung ein.

Mister Chowdhury, welche Rolle können Parlamente bei der Suche nach Lösungen für internationale Konflikten überhaupt spielen, angesichts der Dominanz von Regierungen und Militär?

Die Zuweisung und Verteilung des Geldes ist die große Aufgabe der Parlamente. Denn die Mittel sind begrenzt, und wir Abgeordnete müssen entscheiden, ob wir Geld fürs Militär ausgeben oder für Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. Parlamente spielen also eine große Rolle und haben eine konstitutionelle Verantwortung.

Sehr viele Parlamente sind aber weder demokratisch, noch unabhängig, wie in China oder Eritrea.

Natürlich gehorchen manche Parlamente nur der Regierung. Andere sind aber sehr unabhängig. Wenn man sich die verschiedenen Verfassungsmodelle der Welt anschaut, herrscht in den meisten Gewaltenteilung. Natürlich liegt der Deutsche Bundestag im internationalen Vergleich sehr weit vorn in der Frage der Kontrolle der Regierung und der Militäreinsätze. Aber auch viele andere Parlamente in Europa sind weit entwickelt. Ein perfektes System gibt es nicht.

Die Welt ist voller Krisenherde, Atommächte und blickt ängstlich auf die Entwicklungen in Russland, aber auch den möglichen Wahlausgang in den USA. Wo sehen Sie die größten Bedrohungen für den Weltfrieden?

Einerseits gibt es eine Welt, die zusammenkommt und Länder, die zusammenarbeiten. Andererseits wächst in vielen Staaten wieder der Nationalismus – darin sehe ich eine Bedrohung. Wir sind da, wo wir heute stehen, weil es die Vision eine globalen Dorfs gab. Dieses Modell hat viel Gutes in die Welt gebracht und kann weiter verbessert werden - vor allem mit Blick darauf, wie die Regierungen mit globalen Herausforderungen wie Klimawandel oder Unwetterkatastrophen umgehen. Das betrifft alle.

Sie werden am Wochenende an der Weltfriedenskonferenz in Berlin teilnehmen. Was versprechen Sie sich davon?

Ein wichtiges Ziel ist die globale Solidarität. Und natürlich das Erreichen von Frieden durch nachhaltige Entwicklung. Wir wollen in Berlin einen Aktionsplan auf den Weg bringen, wie wir unsere Absichten umsetzen können. Meine Organisation fördert zum Beispiel das Demokratieverständnis in aller Welt. Das Internationale Friedensbüro setzt sich für Frieden ein. Unsere fundamentalen Visionen sind die gleichen, und die Konferenz bietet unterschiedlichen Organisationen die Möglichkeit, zusammen zu finden, um danach mit einer Stimme zu sprechen.

Die Zeit der großen Friedensmärsche gegen die Aufrüstung scheint vorbei zu sein. Dass riesige Summen für Waffen und Militär ausgegeben werden, wird weitgehend akzeptiert. Lässt sich dieses gesellschaftliche Klima überhaupt ändern?

Man muss es ändern. 1,75 Billionen Dollar werden jedes Jahr für Waffen ausgegeben. Dabei haben wir längst genug Atomwaffen, um die ganze Welt und das Solarsystem mehrere hundert Mal in die Luft zu jagen. Abgeordnete wissen das, müssen aber dafür sensibilisiert werden. Wir müssen die Parlamente überzeugen, sich für Abrüstung einzusetzen. Dafür ist öffentlicher Druck nötig. Deshalb müssen wir als engagierte Politiker auch mit den Menschen reden und ihnen erklären, vor welcher Wahl sie stehen. Es ist ihr Geld, das für Waffen ausgegeben wird. Und wir müssen die Debatte anstoßen, ob uns nukleare Waffen tatsächlich mehr Sicherheit bringen – oder nicht doch weniger.

Das Gespräch führte: Judith Köneke