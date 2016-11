Die neue Trägerrakete, deren Oberstufe bei Airbus Safran Launchers in Bremen gefertigt wird, soll die Ariane 5 bereits 2023 komplett ersetzen. (ESA)

In der nächsten Woche startet eine Ariane 5. Das Besondere: Ist die Mission erfolgreich, ist das der 75. gelungene Start der europäischen Trägerrakete in Folge. Doch trotz dieses Jubiläumsflugs ist absehbar, wann die Ariane 5 nicht mehr als der weltweit erfolgreichste Lastenesel Satelliten in den Orbit transportieren wird: Es gibt bereits die ersten Entwicklungsarbeiten für die Ariane 6, deren Oberstufe wie für die Ariane 5 ebenfalls in Bremen hergestellt werden soll.

Abheben soll die neue Trägerrakete erstmals 2020 und bereits 2023 die Ariane 5 komplett ersetzen. Am Mittwoch wurden für die finale Planung und Umsetzung des Programms Verträge über 1,7 Milliarden Euro unterzeichnet.

Kurz vor Esa-Ministerratskonferenz werden Gelder freigegeben

Vertragspartner sind die europäische Raumfahrtbehörde Esa und Airbus Safran Launchers – ein Gemeinschaftsunternehmen, das zu gleichen Teilen von Airbus und dem französischen Triebwerk-Hersteller Safran gehalten wird. Dass die Raumfahrtbehörde kurz vor der Esa-Ministerratskonferenz, die am 3. Dezember in Luzern stattfindet, die Gelder freigibt, ist ungewöhnlich.

Denn gerade auf dem in der Regel alle zwei Jahre stattfindenden Treffen wird immer über solche Großprogramme intensiv debattiert. Und manchmal werden sie auch infrage gestellt. Doch beim Ariane-6-Projekt sind sich offenbar alle 20 Esa-Mitgliedsstaaten einig, dass die Steuergelder sinnvoll angelegt sind.

680 Millionen Euro hatte die Esa bereits zur Realisierung der ersten Entwicklungsarbeiten, den sogenannten Phasen A und B, und der durchgeführten vorläufigen Entwurfsprüfung (Preliminary Design Review) investiert. Mit der aktuellen Vertragsunterzeichnung gibt die Esa nun die Gelder für die Entwicklung, die Industrialisierung und den Betrieb der Trägerrakete frei.

Umfassende Programmüberprüfung

Hinter dieser Entscheidung stehe die umfassende Programmüberprüfung durch die 20 Esa-Mitgliedsstaaten, die vor ein paar Wochen stattgefunden habe, teilen die Raumfahrtagentur und das Joint Venture mit.

Dabei sei die Arbeit von Airbus Safran Launchers und seinen Industriepartnern eingehend untersucht worden. Unter anderem habe diese Überprüfung die Reife der Ariane 6 im Hinblick auf die Ziele bezüglich Kosten, Fristen und Leistungen, die bei der letzten Esa-Ministerratskonferenz im Dezember 2014 definiert wurden, bestätigt.

Mit dem Bau der Ariane 6 will die Esa die Vormachtstellung behalten. Derzeit liegt der Weltmarktanteil bei kommerziellen Satellitenstarts der Ariane bei etwa 60 Prozent. Die neue Ariane 6 soll elf oder zwölf Mal jährlich abheben – bei der Ariane 5 sind es pro Jahr etwa fünf Starts. Ihr Nachfolgemodell wird es in zwei Grundmodellen mit zwei oder vier Startschub-Boostern für unterschiedliche Ladungen geben.

Bis zu 50 Prozent günstiger

Das soll insgesamt die Kosten senken und Flexibilität bringen. Die Nachfolgerin der Ariane 5 soll pro Kilogramm Fracht bis zu 50 Prozent günstiger sein. Eine stärker industriell ausgelegte Fertigung der neuen Ariane steht vor allem deshalb im Vordergrund, weil die Konkurrenz etwa die private US-Raketenfirma Space-X oder China und Indien ebenfalls neue leistungsfähige Schwerlastraketen in den Markt bringen.

Mit Airbus Safran Launchers hat erstmals die Industrie die Führungsrolle und Verantwortung für die gesamte Abwicklung des Ariane-Programms übernommen. Das im vergangenen Jahr gegründete Unternehmen soll die Ariane 6 entwickeln, produzieren und verkaufen. 400 Millionen Euro investiert die Industrie in dieses Projekt.

Vorher war es so, dass vor allem Frankreichs nationale Raumfahrtbehörde CNES das Design der Ariane-Rakete diktierte und dann die Industrie unter Führung der Airbus-Group mit dem Bau beauftragte, während die Starts über die Vermarktungsfirma Arianespace verkauft wurden.

Tests am Boden

In etwa drei Monaten solle nun die Herstellung zentraler Bauteile beginnen, die dann in Tests am Boden erprobt werden, sagte Alain Charmeau, Chef von Airbus Safran Launchers. Die Herstellung der ersten Rakete für den Flug werde 2018 beginnen.

„Unser Engagement und das unserer europäischen Partnerunternehmen verdeutlicht, dass wir entschlossen sind, unseren institutionellen und kommerziellen Kunden eine gleichermaßen zuverlässige wie konkurrenzfähige Trägerrakete zu liefern, die dem sich ständig verändernden Raumfahrtgeschäft angepasst ist.“

Auch andere profitieren

„Für Bremen bedeutet die Unterzeichnung des Ariane-6-Vertrages die Fortführung der Entwicklung der Ariane-6-Oberstufe sowie der Tankproduktion“, sagte Jens Lassmann, Airbus-Safran-Launchers-Standortleiter in Bremen. Gleichzeitig sei das eine Bestätigung für Bremens führende Rolle als Kompetenzzentrum für Oberstufen in Europa.

Auch die andere große Bremer Raumfahrtschmiede wird von der finalen Finanzierung des Ariane-6-Programms profitieren: OHB ist unter anderem über ihre Tochter MT Aerospace in Kooperation mit Airbus an diesem Trägerraketen-Projekt beteiligt. Künftig werden in einer extra neuen Halle in der Airport-City die Schalen der Oberstufentanks gefertigt.