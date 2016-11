Gegen Harry S. wurden erneut Ermittlungen eingeleitet. (Frank Thomas Koch)

"Wir ermitteln seit heute", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Abend. Es besteht der Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, auf Mord und Begehung von Kriegsverbrechen. Der Mann aus Bremen war im Juli vom Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Daesch zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Harry S. bestritt Morde und Folter

Hintergrund für die neuen Ermittlungen ist der "Welt" zufolge eine Videoaufnahme aus Syrien, in der der Verurteilte mit anderen Dschihadisten offenbar an der Erschießung von Geiseln beteiligt ist. Über die Aufnahme hätten ZDF und "Washington Post" im Oktober berichtet. Es handele sich augenscheinlich um Rohmaterial, das Daesch-Terroristen gefilmt hatten.

In dem Prozess gegen ihn und auch in Interviews hatte sich der Bremer mehrfach von der Terrormiliz Daesch und deren Gräueltaten distanziert. Er bestritt, an Morden oder Folter beteiligt gewesen zu sein - oder für Daesch gekämpft zu haben. (lni)