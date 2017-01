Ein Bauschild weist in Bremerhaven auf das geplante Projekt Offshore-Terminal hin. (dpa)

Überraschend hat das Bremer Oberverwaltungsgericht (OVG) für den 28. Februar zu einem weiteren Erörterungstermin eingeladen, wie jetzt aus dem Kreis der Prozessparteien bekannt wurde. Die Entscheidung des Gerichts über den OTB wird demnach weiter auf sich warten lassen, möglicherweise kommt sie erst im Frühjahr, viel später als erwartet. Weil danach in der Angelegenheit weitere juristische Etappen zu erwarten sind, verschiebt sich der Baustart des Schwerlasthafens immer weiter nach hinten.

Es ist ein Eilverfahren, doch schnell geht es deswegen nicht. Zuletzt hatte das OVG nach eigenen Angaben noch eine Stellungnahme des Bundes eingeholt. Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion sollte darlegen, warum es richtig war, dass der OTB vom Land Bremen geplant wurde und nicht vom Bund. In der ersten Instanz hatte das Bremer Verwaltungsgericht dieses Vorgehen als unrechtmäßig verworfen.

Sollte sich diese Sichtweise durchsetzen, müsste das gesamte Verfahren neu aufgerollt werden. In der Konsequenz könnten viele Jahre ins Land gehen – zunächst für das juristische Prozedere bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, danach für das planerische. Darum wohl nimmt sich das OVG für seine Entscheidung so viel Zeit. Es hängt viel dran für den OTB, vielleicht sogar alles.

Entschädidung für Baufirmen wird noch bis Mitte März gezahlt

Gebaut werden soll der Schwerlasthafen für die Offshore-Windkraftindustrie unter Federführung der landeseigenen Hafengesellschaft Bremenports. Sie hat dafür längst die Aufträge vergeben und musste auch schon zahlen – obwohl am Blexer Bogen, wo der 180 Millionen Euro teure Hafen entstehen soll, noch kein einziger Bagger seine Schaufel in den Boden gegraben hat. Seitdem vom Gericht verfügt wurde, dass mit den Arbeiten nicht begonnen werden darf, kassieren die Bauunternehmen ein Ausfallhonorar. In den ersten fünf Wochen waren das nach Angaben des Senats 37 350 Euro pro Woche, danach wöchentlich 10 170 Euro.

Seit Beginn dieses Jahres gilt ein Moratorium, das Bremenports mit den Unternehmen ausgehandelt hat. Inhalt ist, dass die Entschädigung für die Baufirmen nur noch bis zum 13. März dieses Jahres gezahlt wird. Die Summe beläuft sich bis dahin auf eine knappe halbe Million Euro – ein geringer Betrag, wenn man ihn mit den Aufwendungen vergleicht, die für den OTB bislang insgesamt fällig wurden. Knapp 24 Millionen Euro sind unter anderem für das Konzessionsverfahren, diverse Gutachten, die Steuerung des Projekts, die Suche nach Kampfmitteln in der Weser und die vorgezogene Kompensation für Naturflächen ausgegeben worden. Das ist viel Geld für einen Hafen, der zurzeit nur auf dem Reißbrett der Planer existiert.

Das Moratorium gilt bis zum 31. Dezember 2021. Sollte zwischendurch das erforderliche Baurecht geschaffen werden, verkürzt es sich entsprechend. Nach Ablauf der Frist besteht die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen. In diesem Fall müsste Bremen den beauftragten Bauunternehmen nach Auskunft der Wirtschaftsbehörde ein Prozent der Auftragssumme zahlen, das wäre etwas mehr als eine Million Euro.

Senat rechnet nicht mit Fertigstellung in diesem Jahrzehnt

Eine anderer kritischer Punkt ist der Vertrag mit dem künftigen Betreiber des OTB. Die Vereinbarung wurde im Februar vergangenen Jahres mit dem Logistikkonzern BLG abgeschlossen, der mehrheitlich in Bremer Besitz ist. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Als er unterschrieben wurde, ging Bremenports noch davon aus, dass der neue Hafen spätestens Anfang 2019 an den ­Betreiber übergeben werden kann. Das ist aus heutiger Sicht illusorisch. Selbst der ­Senat rechnet inzwischen damit, dass sich das Bauprojekt deutlich bis ins nächste Jahrzehnt hinzieht.

Für den Fall, dass der Hafen gar nicht mehr gebaut wird, was nicht vollkommen ausgeschlossen werden kann, könnte die BLG unter bestimmten Umständen Schadensersatz für den entgangenen Gewinn beanspruchen. Darauf hat jetzt die Bremer Wirtschaftsbehörde hingewiesen. Voraussetzung dafür wäre, dass sich der Senat von dem Projekt verabschiedet, ohne dass es zwingende Gründe dafür gibt. So ein Grund könnte beispielsweise sein, dass die Gerichte den Bau verbieten.

Sollte es sich der Senat aus politischen Gründen einfach nur anders überlegen, weil zum Beispiel die ohnehin skeptischen Grünen in der Bremer Regierungskoalition vollends auf Kurs gegen den Schwerlasthafen gehen, hätte die BLG Gelegenheit, auf ihren Vertrag zu pochen. Weil der Vorstand des Unternehmens neben Bremen auch den anderen Anteilseignern gegenüber verpflichtet ist, könnte der Konflikt auch nicht einfach so beiseitegeschoben werden. Bremen müsste dann quasi sich selbst Schadensersatz zahlen.