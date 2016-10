Zeigt sich erfreut über Bremens finanzpolitische Perspektiv: Karoline Linnert. (Christina Kuhaupt)

Der Kompromiss garantiert Bremen ab 2020 bis mindestens 2030 jährliche Ausgleichszahlungen von zunächst 487 Millionen Euro. Davon sind 400 Millionen ein besonderer Belastungsausgleich. Das ist weniger Geld als gegenwärtig – doch 2019 endet die Rechtsgrundlage für den bisherigen Länderfinanzausgleich.

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sprach im Interview mit dem WESER-KURIER von einer guten Einigung. „Aus Bremer Sicht bedeutet dieses Ergebnis das ­volle Erreichen der Ziellinie.“ Die 487 Millionen Euro würden durch die vom Bund zumindest teilweise zugesagte Dynamisierung „von Jahr zu Jahr schnell hochwachsen auf über eine halbe Miliarde Euro. Das bringt uns finanziellen Spielraum und sichert die Eigenständigkeit und Selbständigkeit unseres Bundeslandes“, sagte Sieling.

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) zeigte sich ebenfalls zufrieden. „Das ist eine fundamental wichtige Entscheidung für Bremen, über die ich mich sehr freue. Zum ersten Mal seit 40 Jahren hat Bremen eine finanzpolitische Perspektive“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

CDU übt Kritik

Die CDU sieht in dem neuen Finanzpakt „keinen Befreiungsschlag“. Das Ergebnis bleibe gerade „hinsichtlich erhoffter jährlicher Dynamisierung bei den Sonderzuweisungen für Bremen hinter den eigenen Ansprüchen des Bürgermeisters zurück“, sagte Fraktionschef Thomas Röwekamp. Es gäbe keinen Grund, „auch nur ein bisschen vom Sanierungskurs abzurücken“. Auch für die Altschulden sowie die ­Haushaltsprobleme habe Sieling keine neuen, zusätzlichen Entlastungen rausverhandeln können, ­kritisierte Röwekamp.

Lediglich als „Schritt in die richtige Richtung“ bewertet hingegen der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, Klaus-Rainer Rupp, die Neuregelung. Große „Extra-Spielräume“ gegenüber der aktuellen Situation gäbe es jedoch auch in Zukunft nicht. „Für eine weitere Absenkung des Ausgaben-Einnahmen-Abstands ab 2017 gibt es jetzt aber keine Grundlage mehr“, so Rupp. Die Linke fordert deshalb: „Der Senat muss seinen Sanierungspfad ab sofort nach oben anpassen.“

Von einem „faulen Kompromiss“ spricht die FDP. Fraktionschefin Lencke Steiner ­sagte: „Kaum hat Bremen den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz abgegeben, löst sich der Knoten und es kommt zur Lösung eines jahrelangen Streitthemas.“ Das sei ein neuerlicher Beweis dafür, wie wenig ernst Bremen vom Bund und den Ländern genommen werde. Zudem werde der Kompromiss für die Steuerzahler teuer, denn der Bund müsse ab 2020 jedes Jahr mehr Geld in die Hand nehmen, um die Nehmer-Länder zu subventionieren.

"Niedersachsen kann zufrieden sein"

Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, lobte die Bereitschaft des Bundes, den Ländern stärker entgegenzukommen. „Unbefriedigend bleibt allerdings, dass auch die künftigen Verteilungsregeln keinen direkten Bezug zur Wirtschaftskraft herstellen und somit eine stärkere Leistungsorientierung des Finanzausgleichs unterbleibt“, kritisierte Fonger. Für Bremen gebe es keinen Grund, in den Konsolidierungsbemühungen nachzulassen.

Der erzielte Kompromiss basiert im Wesentlichen auf einem Modell der Länder, dass eine grundlegende Neuordnung der Finanzbeziehungen vorsieht. Der Bund zahlt den Ländern ab 2020 jährlich rund 9,5 Milliarden Euro an Ausgleichszahlungen, ­gefordert hatten die Länder 9,7 Milliarden. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wollte zunächst nur 8,5 Milliarden Euro ­geben. Durchsetzen konnten sich die Länder auch mit der Forderung, dass die Ausgleichszahlungen des Bundes jährlich ­„dynamisisiert“, also steigen sollen. Allerdings wird diese Dynamisierung entgegen dem Wunsch ganz erheblich begrenzt.

Im Gegenzug erhält der Bund mehr Kompetenzen. So soll künftig eine Bundesgesellschaft die Investitionen im Fernstraßennetz bündeln, und der Bund soll mehr Rechte an der Steuerverwaltung der Länder bekommen. Außerdem soll der gemeinsame Stabilitätsrat zur Überwachung der Haushalte größere Einflussmöglichkeiten bekommen.

Das Land Niedersachsen erwartet durch die Einigung ab 2020 einen jährlichen Betrag von etwa 600 Millionen Euro. „Niedersachsen kann mit diesem Ergebnis zufrieden sein“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).